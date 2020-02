El San Roque de Lepe se disfraza de Brasil (5-1)

Estamos en Carnaval, época donde uno puede ser lo que no ha sido el resto del año. Y el disfraz elegido por el San Roque de Lepe no ha podido ser más artístico. El cuadro aurinegro se ha vestido de Brasil para golear al Xerez DFC (5-1). Pero no del Brasil actual, una selección industrial que huele a diésel y lubricante. No, los leperos se han caracterizado del Brasil del Mundial de 1970, el equipo más vistoso de la historia.

Porque tras una primera parte sin trabajo para el marcador, el once de Antonio Fernández Rivadulla se merendó a uno de los gallitos del Grupo X con un recital de juego y goles en la segunda mitad. Cinco tantos consiguió el San Roque en unos 45 minutos pletóricos de fútbol en los que Abeledo se disfrazó de Jairzinho; Rober, de Pelé; Camacho, de Gerson; y Beke, de Carlos Alberto.

Encauzar el triunfo

Dos errores de la defensa jerezana, bien aprovechados por los aurinegros, encauzaron el triunfo. Nada más comenzar la segunda mitad, un pase atrás hacia el meta del Xerez es interceptado por David Toro, quien marca a puerta vacía. Y cuatro minutos después, un resbalón de Narváez permite a Camacho plantarse ante el portero visitante y batirle en el mano a mano.

El equipo de la tierra del caballo se fue arriba a la desesperada, circunstancia que aprovecharon los entrenados por Rivadulla para hacer más daño. Así, Abeledo condujo una transición para Becke, cuyo centro fue rematado a la red por Rober. Y acto seguido, Abeledo inicia otra contra que termina con la segunda diana de Rober.

Rosca impresionante

Se merecía el premio del gol el jugador estrella del San Roque, que celebró su reciente renovación con un tanto de bandera. Abeledo recibió en la esquina del área, gambeteó buscando ángulo de disparo y desde la frontal la coló en el cajón con una impresionante rosca. Un golazo para un partidazo. El Xerez DFC, vapuleado y hundido, al menos salvó su honor por medio de Mika.

-FICHA TÉCNICA

SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Beke, Lucas Correa, Siles, Azael (Maloku, min.68); Joel Rydstrand; Miguelito (Abu, min.46), Rober (Pipo, min.74), Abeledo, Camacho; y David Toro.

XEREZ DFC: Camacho; Fran Ávila, Emmanuel Edet, Joaqui, Alain García, Adri Rodríguez, Sergio Narváez (Javi Casares, min.54), Goma, Jacobo (Zafra, min.54), Antonio Bello (Amin, min.77) y Mika.

GOLES: 1-0 (min.46) David Toro; 2-0 (min.50) Camacho; 3-0 (min.67) Rober; 4-0 (min.70) Rober; 5-0 (min.80) Abeledo; y 5-1 (min.81) Mika.

ÁRBITRO: Ballesteros Peralta, del Comité Andaluz. Amonestó a los locales Siles, Joel Rydstrand, Azael, Abeledo y Rober; y a los visitantes Alain García, Goma y Joaqui.

CAMPO: Ciudad de Lepe, unos 900 espectadores.