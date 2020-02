Chochuwong rompe el sueño de Carolina Marín de vencer en España

Ha sido el torneo más difícil de jugar para Carolina Marín por sus circunstancias familiares. Y no ha tenido un desenlace feliz. La onubense ha caído este mediodía en la final del Masters de España, que se ha venido celebrando en Barcelona.

Nuestra volantista no pudo con la tailandesa Pornpawee Chochuwong, flamante vencedora del trofeo más importante de nuestro país. Pese a no ganar, la actuación de Marín ha sido muy meritoria, pues no le era fácil centrar la mente en el bádminton.

Facilidad

Y eso que el choque comenzó de cara para la Campeona Olímpica, triple Campeona del Mundo y cuádruple Campeona de Europa, que se apuntó el primer set con facilidad (21-11). Parecía que todo iba a ser coser y cantar como en las rondas anteriores.

Desempate

Sin embargo, Chochuwong se rehízo para forzar el temido desempate (16-21). La última y decisiva manga resultó muy igualada, pero la asiática supo manejarse mejor en los puntos finales para llevarse el triunfo (18-21).