Los triples impulsan al Enrique Benítez en su debut en la Fase de Clasificación (86-66)

No ha podido comenzar mejor el CDB Enrique Benítez su andadura por la Fase de la Clasificación, que otorgará dos pasaportes para las eliminatorias por el ascenso a la Liga LEB Plata. Para conseguir ese objetivo, el equipo de Antonio Quintero no debe fallar en el Andrés Estrada. Y no lo ha hecho hoy frente al CB La Zubia, al que ha derrotado con autoridad y sin acusar la baja del lesionado Andrés Díaz.

Los de albero y negro dominaron el cruce de principio a fin, atravesando en ventaja todas las estaciones de paso del partid0 (29-18, en el primer cuarto; 49-37, al descanso; 69-51, en el tercer periodo; y 86-66, al final). Los triples fueron el principal argumento de la escuadra onubense, que firmó un 14/29 desde el arco exterior. El tradicional dominio del rebote completó la ecuación ganadora.

Bombardeo

El norteamericano Fitzgerald White lideró el bombardeo (15 puntos con 5/8 triples), bien secundado por Juan Toledo (21 puntos con 3/8 triples) y Pablo Martínez (15 puntos con 3/3 triples). El combinado onubense jugará la próxima jornada en la siempre difícil cancha del CB Andújar.

-RESULTADOS DE LA JORNADA

Unión Linense – Novaschool (74-82)

DKV San Fernando – CB Almería (65-86)

CB Utrera – CB Andújar (82-85)

Enrique Benítez – CB La Zubia (86-66)

– CB La Zubia CB Cáceres B – Enrique Soler (18.00 horas)

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Enrique Soler: 8 victorias Novaschool: 6 Enrique Benítez: 6 Unión Linense: 6 CB Utrera: 3 CB Almería: 3 DKV San Fernando: 3 CB Andújar: 3 CB La Zubia: 3 CB Cáceres B: 3

*Los dos primeros se clasifican para los ‘play-offs’ de ascenso a la Liga LEB Plata.