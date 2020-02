El buen tiempo hace aumentar un 5% la ocupación hotelera en Huelva

El buen tiempo se está dejando notar en el turismo. Las temperaturas primaverales registradas este invierno han provocado que la ocupación hotelera en el mes de febrero haya aumentado en Huelva un 5% con respecto a la misma fecha de 2019, un año que batió récord de ocupación turística y viajeros. Así lo afirma el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, quien califica de muy positivas unas cifras que no son superiores “porque muchos hoteles están cerrados por ser temporada baja”.

Si la tendencia se mantiene, todo hace augurar que éste será un buen año para el turismo, aunque Arroyo prefiere no aventurarse a lanzar las campanas al vuelo y hablar de previsiones y porcentajes. En el Consejo Empresarial de Turismo, “somos más de ver cómo va transcurriendo el año y hablar de cifras reales”, sostiene.

De cara a la temporada veraniega, Luis Arroyo señala que aún es temprano para las reservas, “que se empiezan a hacer después de Semana Santa”. Se muestra esperanzado y espera que se den las condiciones de 2019, en el que “las cifras crecieron sobre todo porque no hubo noticias de catástrofes de años anteriores, como las inundaciones y los incendios”. Y es que, si no hay malas noticias, la previsión es que el turismo siga creciendo.

La provincia de Huelva cerró 2019 con más de 1.100.000 visitantes lo que supone el mejor balance anual de toda la serie histórica, y un aumento del 12,4 % respecto a 2018 lo que representa el mayor crecimiento porcentual de toda Andalucía. En cuanto al gasto diario por turista, la media del pasado año fue de 55,6 euros y la estancia media fue de 7,8 días, según datos de la Junta.

Aunque los datos son buenos, Luis Arroyo señala que hay márgenes para mejorar: “Son números bajos para el potencial de Huelva y conformarnos sería un error”. Las cifras serían mucho mejores si “se lograse vencer la estacionalidad”. “El de Huelva es un turismo, nacional, vacacional y familiar. En temporada alta, los hoteles se llenan, pero pasada esta fecha, muchos tienen que cerrar”. Y pone como ejemplo al vecino Algarve, donde la ocupación es mucho más alta durante todo el año.

La razón que esgrime Arroyo para el crecimiento portugués está en las infraestructuras. “Debemos ponerle al viajero las infraestructuras para que lleguen a Huelva”. Y no se refiere solo a carreteras, tren o aeropuerto. Habla también de playas acondicionadas durante todo el año. “En Huelva este mantenimiento básico de las playas no se da fuera del verano. Pero es algo que no depende de nosotros, depende de las administraciones, que miran para otra parte”.

Un plan de actuación en las playas a medio y largo plazo

Insiste en que es preciso un plan de actuación que solucione los problemas de inundaciones de las playas cada vez que hay un temporal. “En Huelva esperamos a que suceda una desgracia para poner un parche cuando la solución es más cara pero a largo plazo es más barata”.

Para Arroyo, la promoción turística es “mejorable”. Asegura que el Patronato Provincial de Turismo no cuenta con los empresarios a la hora de vender las excelencias de la provincia.

Para este año, el Consejo Empresarial de Turismo tiene programada acciones junto a la Delegación de Turismo de la Junta, como una cumbre hispano-lusa de agencias de viaje o un encuentro con periodistas turísticos.