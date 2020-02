Carlos Martínez: “El Sanluqueño es igual o mejor que el Recreativo”

La verdad al desnudo. El vestuario del Recreativo de Huelva comienza a asimilar su nueva situación, la de un equipo que, lejos de luchar por el ascenso, ahora debe pelear por eludir el descenso. “La realidad es que tenemos que mirar hacia abajo y no hacia arriba. Y el que no lo quiera ver, tiene un problema“, señala Carlos Martínez.

Y por si no fuera suficiente esta cura de humildad, el extremo recreativista no duda en proclamar que el Atlético Sanluqueño, rival del Decano este próximo domingo en el Nuevo Colombino, es un equipo “tan bueno o mejor que nosotros. Es un rival directo y vendrá a hacerlo lo mejor posible y sacar algo“, comenta.

No hay un problema de actitud

Cuestionado sobre las fallas del Recre, el atacante albiazul no ve un problema de actitud y si de fútbol. “Ojalá se solucionaran las cosas a base de ‘cojones‘, pero esto no funciona así. No nos queda otra que seguir trabajando para mejorar y encontrar la solución. Sólo tenemos que pensar en el siguiente partido, no nos queda otra“.