El Carnaval de Cádiz aplaude a una joven onubense por este gesto

El humor de los carnavales es, a veces, polémico. Tanto es así, que son muchas las críticas que reciben chirigotas, cuartetos o coros tras sus actuaciones. En este carnaval 2020, la chirigota del Canijo ‘Chernobyl, el musical’ ha puesto sobre las tablas un popurrí que, lejos de convertirse en polémica, ha llegado a ser viral gracias a una joven onubense y su gesto con el mismo.

María es una joven onubense aficionado al Carnaval que ha dado una verdadera lección de cómo tomarse las bromas en estas fechas de febrero. En su perfil de Twitter ha colgado un vídeo bailando una de las nuevas cuartetas del popurrí de la chirigota del Canijo, ‘Chernobyl, el musical’. “Una mané, en la otra orejé, y la otra mané…”. Su gesto ha conmocionado a los seguidores carnavaleros que han aplaudido su humor, ya que María no tiene mano izquierda y en lugar de enfadarse, ha cogido la broma y la ha bailado.

Esa reacción ha provocado el aplauso unánime de la red social. Uno de ellos del propio autor, Antonio Serrano, que quiere conocerla porque “nos ha dado una auténtica lección”. Javi Tinoco, autor de Los Molina. Miguel Ángel García Argüez ‘el Chapa’, el cuartetero Ángel Gago, Kike Remolino, Rafa ‘Taleguilla’, Faly Figuier, Antonio ‘Piru’… todos se han dirigido a ella con cariñosas y emotivas palabras.

La joven ha declarado a lavozdigital que “no me esperaba esto para nada… Hasta me han seguido algunos de ellos y yo no quepo en mí de la emoción…”. “Cuando lo escuché, lo primero fue reírme y comentarlo en Twitter… Puse que me encantaba la cuarteta y que me harté de reír… Por la noche me dormí pensando que tenía que grabar un vídeo bailando esa parte por que me representaba mucho”, recuerda de la noche del domingo.

Asimismo, ha expuesto que “he pasado muchísimo tiempo de mi vida llorando y preocupándome por mi condición y cuando empecé a ver que reírse de uno mismo era lo más normal, empecé a practicarlo y ahora me doy cuenta que todo ese tiempo que pasamos preocupándonos por lo que dicen de nosotros, es tiempo perdido”.

Sin duda, su humor ha sido uno de los gestos de este Carnaval 2020.