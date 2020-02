Angustioso rescate de un senderista en Escacena

La Guardia Civil ha auxiliado a un varón de 67 años de edad que se encontraba perdido tras hacer senderismo por la sierra entre Escacena del Campo y Aznalcóllar.

Estos hechos ocurrieron al principio del presente mes sobre las 20:45 horas, cuando la Central de la Guardia Civil 062 recibió la llamada de una persona que alertaba que se había desorientado, iniciando la marcha por el Camino de la Aldea de Tejada la Vieja, habiendo estacionado su vehículo tras recorrer 5 km. y continuando a pie hasta que anocheció perdiendo la orientación debido a la oscuridad. El varón además manifestaba que se encontraba cansado y dolorido ya que había caído por una pared de piedra provocándose daños en el costado.

La Central rápidamente lo puso en conocimiento del Puesto de Escacena del Campo, iniciándose un operativo de búsqueda por la zona mencionada, manteniendo contacto en todo momento con la persona a través del teléfono móvil.

En un primer momento, los agentes trataron que esta persona le enviará su ubicación actual a través de una aplicación de mensajería, no siendo posible ya que se trataba de un móvil antiguo, por lo que la patrulla le indicó que permaneciera en el lugar y que no utilizase el teléfono si no era urgente para que aguantara la batería lo máximo posible.

La patrulla recorrió la zona en el vehículo oficial encendiendo las luces prioritarias con la intención de ser divisado por la víctima, siendo positivo ya que por llamada telefónica comunicó ésta que estaba divisando luces a gran distancia.

Por ello, dado la vegetación y el peligro que suponía ir campo a través con el vehículo, los agentes decidieron continuar la búsqueda a pié, indicándole al perjudicado que encendiera la linterna del móvil para localizar su ubicación, pudiendo así divisar los agentes una tímida luz a unos 4,5 km aproximadamente.

La hija de la víctima llegó al lugar colaborando con la patrulla, poniendo las luces largas de su vehículo dirección a la ubicación de su padre, para dar visión a los agentes en su recorrido.

Tras cruzar un arroyo y saltar una valla metálica, los agentes comenzaron a orientarse por la voz de la víctima que respondía sus llamadas, encontrando finalmente a esta persona detrás de una arboleda.

Una vez localizado, comprobaron su estado, teniendo el auxiliado su ropa totalmente mojada, presentando síntomas de inicio de hipotermia. Tras arropar a la víctima y comprobar que el dolor del costado no parecía grave, esperaron unos minutos a que entrara en calor antes de iniciar la marcha.

Tras insistir la patrulla de que fuera trasladado en ambulancia, este declinó esa opción siendo acompañado por su hija al Centro de Salud de Coría del Río para ser reconocido por un facultativo médico.

La rápida intervención de la Central 062 coordinando el dispositivo y de los agentes intervinientes que localizó al varón, fue primordial para auxiliarlo a tiempo dadas las condiciones climatológicas existentes (bajas temperaturas).