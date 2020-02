Los ‘Erasmus’ eligen Huelva por su “cercanía, calidad académica, clima y su gente”

Su cercanía, su alta calidad en los programas académicos, su tamaño y, sin duda, la propia ciudad y su gente, son algunas de las razones que provoca que los estudiantes internacionales escojan la Universidad de Huelva como su destino en las becas de movilidad internacional. Existe un gran número de estudiantes que llegan solo por un semestre “y luego nos arrepentimos, porque estamos tan bien en Huelva, disfrutamos tanto que Huelva se convierte en nuestro hogar para siempre en el corazón“, han apuntado varios estudiantes internacionales a diariodehuelva.es.

La experiencia de vivir en una ciudad diferente a la tuya, un país, un idioma y cultura, a veces puede llegar a ser abrumador, pero los estudiantes que llegan a Huelva nos cuentan todo lo contrario con su estancia onubense. “Es la mejor opción que podía escoger“, ha apuntado Alessandro (Italia), a lo que ha añadido Anna María de Grecia, “ahora tengo que volver en Grecia llena de recuerdos que me cambiaron la vida, de recuerdos que nunca olvidaré. La persona que llegó el septiembre pasado no es la misma que se irá en algunos días. Gracias Huelva por todo. Estarás para siempre en mi corazón, tú y tus lindos atardeceres”.

Momentos inolvidables, clases en las que el idioma se vuelve un problema en los primeros días, “al principio no entendía bien el acento andaluz, ahora lo amo”, asignaturas en las que la cercanía del profesorado convierte sus clases en “un momento maravilloso para aprender mucho más que si estuviera en casa”. El día a día de un estudiante internacional va mucho más allá de asistir a clases de español (optativo para todos los que lo deseen) y a las asignaturas marcadas en su expediente académico. Un estudiante internacional, más conocido como Erasmus por la famosa beca aunque no contempla a todos estos, llega a Huelva y “te enamoras de la ciudad y su gente”, han apuntado a diariodehuelva.es.

Viajes culturales, de ocio, fiestas, causas solidarias, deporte, cercanía con los más necesitados y compartir sus experiencias con los más jóvenes para aprender a que las diferencias “nos unen más que nos separan. Que se puede hacer una familia allá donde vayas y que se valore más Huelva porque es la ciudad ideal para vivir, ni demasiado pequeña ni demasiado grande, pero sí familiar”, como ha señalado Julien de Alemania.

Experiencias que unen

Gintare Kaciusyte, de Lituania, ha estudiado un semestre en Geología y escogió nuestra ciudad porque “mi amigo estuvo aquí de Erasmus hace dos años, y me recomendó encarecidamente esta ciudad y la universidad. Y no me arrepiento ni por un momento de mi decisión. ¡Huelva es perfecto para Erasmus! Tiene el tamaño perfecto para los estudiantes, y la misma calidad de enseñanza que grandes ciudades o mejor”.

Una afirmación que ha reiterado Jakobe’ Durant de Estados Unidos, que llegó a Huelva para “estudiar Ciencias Ambientales, francés, literatura y español”. En su ciudad de origen, Nueva Orleans, aprendió a hablar español “gracias a mi profesora de Sevilla, la Sra. Machío que me habló también de Huelva”. Jakobe’ ha explicado que “he aprendido muchísimo sobre la cultura, la gente, y la gastronomía rica en Huelva. ¡Estoy enamorada de Huelva y todo lo que crea!”.

Asimismo, Eduardo Piña de México ha relatado que “creo que es una universidad con potencial y mis asignaturas coinciden en mayor parte con el programa que curso. Además, la ciudad de Huelva es una ciudad de costa con clima muy agradable y playas muy tranquilas y bonitas, es una bonita y buena ciudad para poder descansar, estudiar y pasarla bien sin mayores problemas. Por otro lado, lo que significa en la historia y geográficamente, buen lugar para desplazarse a los lugares para conocer de Andalucía“. A lo que ha añadido que “ha sido una gran experiencia, la gente de Huelva es muy amable, he tenido la oportunidad de conocer la cultura e idiosincrasia de las personas de aquí y de otras partes de Europa que estudian de igual manera aquí, esto te cambia la percepción desde el punto personal y académico”.

La estancia de estos estudiantes internacionales se vuelve más ‘hogareña’ gracias a la labor de la asociación de otros estudiantes que han vivido la experiencia. En concreto, ESNHuelva se dedica a ayudar a los estudiantes que llegan hasta Huelva.

Estudiantes que ayudan a estudiantes

Erasmus Student Network Huelva o también conocido como ESN Huelva se trata de una asociación juvenil sin ánimo de lucro asociada a la Universidad de Huelva (UHU) con el objetivo de ayudar y facilitar a los estudiantes de Erasmus y otras becas de índole internacional, a sentirse como en casa aquí en nuestra localidad.

Tal y como han confirmado sus representantes “queremos que se sientan arropados tanto por la UHU como por nosotros, queremos ser su familia y amigos, queremos que conozcan nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestro arte, nuestro idioma y nuestra gastronomía. Gracias al programa Buddy que ofrece la UHU el Erasmus recibe un compañero asignado para que pueda hacerle su vida universitaria más fácil y amena, además de ofrecer la oportunidad de conocer gente local y trazar amistades”.

Su ayuda va mucho más allá de facilitarles la búsqueda de alojamiento o enseñarle donde se encuentran sus facultades. Los eventos son su herramienta principal. La asociación tiene una Junta Directiva formada por seis cargos (presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería, representante local y manager de comunicaciones) y estos con la ayuda de sus miembros, se dividen el trabajo en los diferentes comités que existen: cultura (visitas a museos, tour por la ciudad y tour gastronómico… ) deportes (volleyball, fútbol, baloncesto, ciclismo… ) y viajes (por la provincia, alrededores y el resto de España y Portugal).

Asimismo, también se ofrece actividades apoyando a las diferentes causas sociales que se presentan, como la visita al asilo para contar a los ancianos sobre la experiencia de estos jóvenes, las diferencias culturales y la historia de sus países. Del mismo modo, visitan escuelas e institutos de educación secundaria mediante el proyecto Erasmus In School (EIS) donde se fomenta a la movilidad y se cuenta a los más jóvenes la importancia de conocer nuevas culturas, de ser ciudadanos del mundo y de respetar, amar y apoyar a los demás sin importar tu procedencia o tus creencias.

La idea de que los ‘Erasmus’ siempre están de fiesta se contradice con la labor que realizan en la ciudad. No solo acuden a causas sociales como la visita al asilo, sino que también “ayudamos a los más desfavorecidos, como haciendo donaciones de comida o productos de higiene. O visitando a protectoras de animales como Puntanimals para concienciar al mundo sobre el trato con los animales y respetar sus derechos, adoptar y no comprar y no abandonar en ningún caso”.

Estas y muchas más actividades son llevadas acabo tanto en Huelva como en el resto de las 37 secciones que se reparten por España (como en el resto de Europa). Así se ofrece de la forma “más local, cercana y dinámica la manera de enamorarte de tu destino estudiantil allá donde vayas, así como crear lazos y vínculos entre personas de todas partes del mundo apoyando los valores como el respeto y la diversidad y la inclusión“. Por ello, sus lemas son ‘Students helping students’ y ‘We Are One’.

48 países diferentes

Los países de procedencia de los estudiantes que escogen la Universidad de Huelva como destino son principalmente Italia, Alemania, Polonia, Francia y Turquía, si bien también cabe destacar la presencia de lugares tan dispares como China, Japón, Taiwán, Senegal, Angola, Marruecos, Moldavia, Namibia, Sudáfrica, EEUU, México, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Cuba o Venezuela.

En cuanto a las titulaciones más demandadas para realizar sus estudios se encuentran, de nuevo, las impartidas en la Facultad de Empresariales y Turismo (sobre todo LADE y FICO, aunque también eligen asignaturas de Turismo), así como Humanidades (sobre todo Estudios Ingleses y Filología Hispánica), Educación e Ingenierías.

Una elección, la Onubense, que cambia la vida de estos estudiantes que marcan para siempre a Huelva en el mapa de su corazón.