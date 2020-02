Condenan al exdirector de Mina de Riotinto a 15 meses de cárcel por apropiación indebida

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año y tres meses de cárcel por apropiación indebida y al pago de una multa de 1.200 euros al exdirector de la Mina de Riotinto, en Huelva, por apropiarse de más de 650.000 euros que la empresa Emed Mining aportó para financiar el proyecto industrial entre los años 2005 y 2007, pero le exime de pagar esta cantidad como responsabilidad civil al renunciar a ello la compañía.

Todo ello tras llegar a una conformidad entre las partes antes de celebrar el juicio fechado para este lunes ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia. El otro acusado, al que nombró administrador mancomunado, por estos mismos hechos también ha sido condenado a las mismas penas.

Por su parte, la Fiscalía pedía dos años por un delito societario y de apropiación indebida y el pago de una multa de 665.718,91 euros y una indemnización por la misma cantidad para la compañía y su filial española, Emed Tartessus, según reza en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras el acuerdo, la Fiscalía ha retirado el delito societario y ha aceptado la atenuante muy cualificada de dilación indebida y, por su parte, la acusación particular, ejercida por Emed, ha renunciado al pago de la responsabilidad civil. Además, se ha mostrado a favor de que la ejecución de las condenas sea suspendida durante tres años, de modo que los encausados no entrarán en prisión por estos hechos con la condición de no delinquir en ese tiempo y abonen la multa.

Según la Fiscalía, los ahora condenados acordaron apoderarse en beneficio propio de parte de los fondos con los que la empresa minera chipriota Emed Mining y su filial española Emed Tartessus financiaban su participación en la futura apertura de la mina a través del proyecto Industrial Minas de Riotinto.