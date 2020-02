El Recre IES La Orden se proclama campeón de la regular pese a perder (5-2)

Nunca una derrota importó tan poco. El Recre IES La Orden ha perdido esta tarde en la cancha del Oviedo (5-2), en la penúltima jornada de la Liga Nacional de División de Honor de Bádminton. Pero el revés del Rinconada en la pista del Pitiùs (4-3), hace que los albiazules se proclamen campeones de la regular y se aseguren la ventaja campo en la final por el título liguero.

La visita a tierras asturianas se torció desde el principio. En el dobles mixto, Haideé Ojeda y Adrián Márquez sucumbieron ante Candela Arcos y Alberto Zapico (26-24 y 21-16). Y lo mismo sucedió en el dobles femenino, donde Laura Santos y Haideé Ojeda se vieron superadas por Lorena Uslé y Claudia Leal (21-18, 15-21 y 21-15).

En paralelo

En paralelo, Víctor Martín y Pablo Abián lograban el primer punto para los onubenses al superar a Vicente Miguel Gázquez y Alberto Zapico en el dobles masculino (10-21 y 7-21). Con dos a uno en el marcador para el Oviedo, al Recre IES La Orden no le quedaba margen de error en los individuales.

Individuales

No falló, desde luego, Pablo Abián, que tumbó con facilidad a Álvaro Leal (8-21 y 14-21). No logró hacer lo mismo Laura Santos, rebasada por Candela Arcos (21-15 y 21-14). La derrota del equipo de Huelva se hizo realidad cuando Belén Rodríguez se enfrentó a Lorena Uslé (21-13 y 21-7). En el último partido, Víctor Martín no pudo con Uriel Canjura (21-16 y 21-14), dando así forma al marcador final.

-RESULTADOS DE LA PENÚLTIMA JORNADA

San Fernando – Arjonilla (1-6)

Alicante – Benalmádena (4-3)

Pitiùs – Rinconada (4-3)

Oviedo – Recre IES La Orden (5-2)

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recre IES La Orden: 11 victorias Rinconada: 10 Oviedo: 9 Pitiùs: 9 Arjonilla: 6 San Fernando: 4 Alicante: 2 Benalmádena: 1

*Los dos primeros clasificados juegan la final por el título. Desciende el último.