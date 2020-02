El lepero Jaime Ferre será concursante de Supervivientes

Jaime Ferre, de Lepe, será uno de los participantes del reality ‘Supervivientes’ 2020, uno de los programas más conocidos de la televisión en España. El joven es, así, el undécimo concursante de esta edición, tal y como lo han dado a conocer hoy mismo desde los perfiles oficiales del concurso de Telecinco.

¡El Rey llega a Honduras! 🏋🏻‍♂ Ferre (@ferresupershore), se convierte en el undécimo concursante oficial de #Supervivientes2020 🦎 Cada vez queda menos para vivir la aventura más extrema de la historia https://t.co/PC4UckoLy2 pic.twitter.com/uS41teJ9xt — Supervivientes (@Supervivientes) February 12, 2020

Según comentan desde el programa, el de Huelva es una de las grandes apuestas para esta temporada, un personaje, dicen, “que siempre lo da todo y que ya conquistó a Italia tras su paso por ‘Super shore’ de la MTV, un programa en el que triunfó como seductor, dejando encandiladas a todas las chicas que pasaban por su lado”.

Su vídeo de presentación, cuentan en la web oficial de Supervivientes, “no tiene desperdicio, es una auténtica revolución. Ferre se presenta a lo grande, promete dar mucha guerra en la isla y avisa a navegantes: “Espero no defraudaros, prometo ser yo 100% real, ya me conoceréis, muchos besitos y apoyadme”.

Sobre el lepero Jaime Ferre

Tiene un gimnasio en Lepe (en el que trabaja de monitor), le apodan como ‘El Rey de Lepe’ y vive por y para mantener su cuerpo en un estado espectacular. Su debilidad, asegura, es el tupé.

Supervivientes 2020 está a punto de comenzar y veremos al onubense en acción muy pronto en la pequeña pantalla.