El Ayuntamiento hará una nueva aportación económica al Recreativo

Era lo lógico. Y ahora es una certeza. El Ayuntamiento de Huelva prepara una nueva inyección económica para rescatar las finanzas del Recreativo de Huelva. Así lo ha confirmado hoy el concejal Pepe Fernández, en una entrevista concedida a la Cadena SER. La cuantía no ascenderá a los 3,8 millones de euros del anterior plan de rescate, pero será una aportación significativa.

“Vamos a tener que hacer una nueva inyección económica en el Recre y probablemente vaya recogida en los presupuestos que se aprobarán en febrero“, ha señalado el político socialista, que ha deslizado la cifra de 1,5 millones de euros como cuantía probable. Este nuevo rescate serviría, entre otras cosas, para evitar posibles impagos a técnicos y jugadores durante la presente temporada.

El futuro pasa por la venta

Respecto al futuro a largo plazo de la entidad, Fernández dejó claro que “el Recre no va a poder estar nunca en manos de sus socios, porque el fútbol es un negocio“, contradiciendo de este modo los postulados del Trust, aliado del Consistorio en la salvación del Decano. Es más, “personalmente no estoy en la línea de que el club no se pueda vender. Se venderá cuando aparezca una persona que ofrezca garantías“.