El sector turístico confía en que el fin del peaje a Cádiz no perjudique a Huelva

Desde el 1 de enero no hay que pagar peaje para circular por la autopista que conecta Sevilla con Cádiz ¿Puede el fin de este peaje perjudicar al turismo en Huelva? Administración y empresarios turísticos confían en que no. El vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, Ezequiel Ruiz, considera que la liberalización de la autopista AP-4 no va a influir en una menor llegada de turistas a Huelva a favor de la provincia gaditana. “Los que viajaban a Cádiz no pagaban una cantidad exagerada de peaje (algo más de 7 euros), lo que no es significativo para decantarse por Huelva o Cádiz a la hora hacer turismo”, apunta el responsable provincial.

Más que por esta cuestión, Ezequiel Ruiz se muestra preocupado por la carencia de infraestructuras que sí afectan a la llegada de visitantes a la provincia onubense. “Tenemos que luchar por mejorar nuestras conexiones, por carretera en tren y poder contar con un aeropuerto”.

En similares términos se expresa el presidente del Consejo de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, quien no cree que “vaya a ir más gente a Cádiz por no tener que pagar 7 euros de peaje. Este peaje a quien perjudicaba es a los trabajadores que debían trasladarse a diario de una a otra provincia”. Para el representante empresarial, lo malo para el turismo de Huelva es que “no contemos con una autovía en la Sierra, que los visitantes extremeños no tengan facilidades para acceder desde la Sierra a la Costa; que tengamos un tren muy lento o que no dispongamos de un aeropuerto para los turistas europeos”.

Luis Arroyo reivindica la conexión por carretera de Huelva y Cádiz “respetando la naturaleza y el Parque Nacional” porque “el hecho de que haya pasar por Sevilla mantiene aisladas a las dos provincias”. Como solución, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha planteado la conexión vía marítima, algo que para el representante de Turismo de la FOE, “será útil si los tiempos son cortos, si son tan lentos como el tren, quizás no compense”.

La infraestructura más “urgente”, el desdoble del túnel de San Silvestre

De todas las infraestructuras que precisa la provincia de Huelva, la más urgente para Arroyo es el desdoble del túnel de San Silvestre, “una infraestructura que si colapsa no va a afectar solo a la agricultura, sino también al turismo y la industria, nos quedaremos sin agua y dependeremos de camiones cisternas y todo por una inversión de 60 millones de euros, que para una administración no significa nada”.

El aeropuerto, otra de las grandes demandas de los empresarios está en fase de terminar el proceso administrativo, la documentación dependiente de la administración para poder poner en marcha un proyecto con capital privado, y que “se ha podido ver retrasada por la falta de Gobierno”, señala Arroyo.

La construcción de una lanzadera que comunique por tren Sevilla con Huelva es la otra gran estructura con la que “Huelva podría empezar a funcionar turísticamente con provincias similares como Cádiz y Almería”.

Para el presidente del Consejo de Turismo de la FOE, los 1,1 millones de visitantes con los que contó Huelva en 2019 son “datos bastantes buenos, pero con los que no debemos conformarnos porque quién lo haga es que no conoce el potencial de la provincia de Huelva”.

Las cifras revierten el descenso en el turismo de años anteriores, una bajada que Arroyo achaca a incidencias como las lluvias torrenciales que destrozaron las playas o al incendio de Doñana. “La intención este año es seguir mejorando, que el cliente no nos falle y cruzar los dedos para que no tengamos ninguna incidencia que nos haga salir en las informaciones a nivel nacional”, concluye Luis Arroyo.