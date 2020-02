Álex Zambrano: “Tenemos mucho que aprender de los islandeses”

Aún no hace mucho frío en Mosfellsbær. Una temperatura de seis grados no es frío para los estándares de Islandia. Incluso si, como ocurre estos días, la humedad es del 94% y la lluvia es una constante. Esta pequeña población de 8.500 habitantes y su equipo de fútbol, el UMF Afturelding, son de nuevo el hogar deportivo de Álex Zambrano (Huelva, 1991), que por segunda temporada consecutiva ha emprendido la aventura de jugar en el extranjero. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el futbolista onubense cuenta sus peripecias en una de las ligas más exóticas de Europa.

-¿Cómo se encuentra en Islandia?

-Estoy contento, la vida te da cambios que no esperas y aunque es un paso grande, también es una experiencia nueva y muy bonita.

-¿Por qué ha elegido el mismo equipo?

-Porque este año han hecho un esfuerzo y el nuevo proyecto del club me da mucha confianza. La verdad es que no les pude decir que no. Además, es una ventaja conocer la ciudad, el equipo, al entrenador y a muchos compañeros. Y sobre todo que apuesten por ti, eso es clave.

-¿Hay algo más en Islandia aparte de volcanes y mucho frío?

-También hay cataratas (risas)… Es un país increíble, con una naturaleza impresionante. Y tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Tienen una cultura distinta que se basa mucho en el respeto a las otras personas. En ese ámbito tenemos bastante que mejorar en España.

-¿Cómo es el fútbol islandés?

-Muy distinto al español. Tácticamente, los equipos están menos trabajados y los partidos son mucho más descontrolados. Allí se fijan mucho en la Premier League y practican un juego más loco, más de ida y vuelta. Cuando nos pasan los datos del GPS me echo las manos a la cabeza, porque todos los futbolistas corren 13-14 kilómetros por partido, que es una barbaridad. Pero claro, todo viene por el descontrol y por el ir y venir entre las áreas.

-¿Hay mucha afición al fútbol? ¿Y mucho seguimiento por parte de los medios?

-No. La única manera de ver los partidos en directo es por el canal de YouTube de cada club. Y la afición no es tan grande por el frío y porque algunos campos no son tan acogedores. Es cierto que la Primera División sí tiene más tirón y cada vez que la selección juega un partido internacional, los estadios se ponen hasta arriba. Pero en líneas generales, el fútbol tiene menos repercusión que en España.

-¿Cómo se comunica? ¿En inglés, en español o en islandés?

-Allí todo es en inglés. Al principio me fui con otros tres jugadores españoles y entre nosotros nos ayudábamos. Y conforme pasa el tiempo, empiezas a comunicarte más y a tener relación con los islandeses. Son gente muy amable, te ayudan en todo lo que pueden y si necesitas una cosa, a los cinco minutos la tienes. Son un país que promueve que los extranjeros vayan allí a trabajar, porque quieren que la sociedad crezca.

-¿Aparte de entrenar y jugar, hace algo más en Islandia?

-El año pasado no hice nada, pero este año hablé con el club para ver si existía la posibilidad de entrenar a un equipo de cantera, también con la idea de tener un sueldo extra, y me dijeron que sin problema. Así que este año, junto a otro compañero, un portero vasco que se llama Jon Tena, cogeré algún equipo de chavales.

-¿No echa de menos al Recreativo y a Huelva?

-Siempre se echa de menos, hasta me he llevado una camiseta del Recre.