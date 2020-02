Así son las reinas del Carnaval Colombino 2020

Mónica Portela y Daniela Hierro son las choqueras Mayor e Infantil del Carnaval Colombino 2020.

Tras ser coronadas el pasado 19 de enero en el acto que abría de par en par las puertas de las fiestas de la alegría en la capital, ahora las onubenses disfrutan de lleno de la programación festiva de febrero.

Dos jóvenes que, a sus 19 y 9 años, representan con orgullo el carnaval de su tierra y que han querido compartir la ilusión de su “reinado” con diariodehuelva.es.

Daniela Hierro, Choquera Infantil 2020

“Con tan sólo 4 años el ‘compás del 3×4’ entró en mi cuerpo”

Tiene 9 años (“recién cumplidos”), cursa 3º de primaria en el Colegio Santo Ángel de la Guarda de Huelva y, dice, “no puede sentirse más feliz y especial con su corona de Choquera Infantil”.

“Desde el momento que dijeron mi nombre me sentí muy feliz por representar a todos los niños y niñas en el carnaval de Huelva. Me encanta esta fiesta por la emoción del teatro, el pasacalles y los fines de semana en las peñas, donde los disfraces y las risas están presente”, cuenta la pequeña.

Empezó con tan sólo 4 años a vivir el carnaval. “La pasión me viene de unos amigos de mis padres que son carnavaleros desde pequeños. Su hija Rocío Torres fue Choquera también, desde el día que la vi con su banda y su corona, deseé ser carnavalera y cuando tuve la edad me presenté. El año pasado fue mi primera vez como Dama y este año he conseguido, por fin, ser Choquera“.

La joven vivirá con ilusión todo el concurso de agrupaciones, ya que, dice “este año su hermana se estrena como comparsista en la agrupación infantil dirigida por Don Manuel Alvarado en “El Árbol de los Valores”. Ya el pasado año sus tíos obtuvieron el 2º premio en comparsas con ‘El Último Dios’.

Para la representante de los niños carnavaleros en Huelva, lo mejor del carnaval onubense es la cabalgata. Sin embargo, ella disfruta cada instante e invita a los choqueros a que se animen y “conozcan esta fiesta tan bonita”: “Me gustaría que todos fueran a ver el ambiente que hay en las puertas del teatro, que lleven a sus familiares y amigos a disfrutar del pasacalle, que será la mejor experiencia de su vida. Las familias carnavaleras tienen los brazos abiertos para enseñar esta forma de vida“, explica con brillo en los ojos.

Mónica Portela, Choquera Mayor 2020

“Es un orgullo representar a la mujer choquera de mi carnaval”

Estudia 2º de bachillerato en el colegio Diocesano y asegura que llegar a coronarse como la reina del carnaval de Huelva no ha sido tarea fácil. “Para llegar a ser choquera del carnaval colombino he tenido que esforzarme mucho, aprendiendo cada pequeña cosita de mi tierra. He tenido que currarme mi postura ante la gente, bailes, canciones… pero lo más importante es sentir el carnaval. Lo demás viene solo”, confiesa.

Para Mónica “es un sueño, que, por fin, después de muchos años de espera, se ha cumplido. Es un orgullo representar a la mujer carnavalera de mi ciudad. Me siento muy ilusionada, feliz y agradecida”. Su misión como choquera del carnaval, dice la joven, es “representar de la mejor manera a la mujer carnavalera, intentando siempre estar con una sonrisa para todos”.

Portela está exultante de felicidad. Dice que, para ella, el carnaval de Huelva es una de las tradiciones más bonitas de su ciudad, y a pesar de no tener gran fama, es precioso todo lo que se vive en él. “Desde pequeñita he escuchado carnavales. A decir verdad, mi madre me ponía pasodobles desde que tengo uso de razón. A pesar de no estar involucrada de lleno en el carnaval, siempre me he sentido carnavalera, porque mi corazón late al ritmo del ‘3 por 4′”. Este es un año doblemente especial para la carnavalera, ya que, además, su madre saldrá en el coro de Huelva ‘Así soy yo’.

Mónica Portela confiesa que el momento más especial para ella fué su coronación. “Pero también espero con ansias muchos momentos como la final del concurso, la cabalgata, el entierro del choco..”, afirma.

Una onubense que cree plenamente en su carnaval y lo representa, este 2020, con orgullo y un gran respeto: “En mi opinión, el carnaval de Huelva no debe tener envidia de nada, por qué es único, y aunque en otras ciudades se difunda más, nuestro carnaval tiene una cosilla que se te queda dentro, es muy familiar, y eso es lo más bonito ¡Viva el Carnaval Colombino!”.