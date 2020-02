Huelva, única provincia en la que disminuyen las agresiones a enfermeros

El Sindicato de Enfermería, SATSE, asegura que Huelva es la única provincia de Andalucía en la que han disminuido las agresiones al personal sanitario. El sindicato de enfermería constata el descenso en la provincia de Huelva con 126 agresiones en 2019 frente a las 135 del 2018.

En contraposición, en Andalucía han denunciado el nuevo incremento registrado en las agresiones a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el año 2019, con un total de 1.507 actos violentos contra profesionales, 289 de carácter físico.

Este dato supone un incremento del 22 por ciento respecto a los registros de 2018 y pone en evidencia, a juicio del sindicato, la necesidad de mejorar tanto las medidas preventivas como una regulación normativa de las actuaciones necesarias para proteger a todos los profesionales.

En concreto, según los datos del registro de agresiones del SAS recopilados por SATSE, durante el último año se han incrementado los ataques a los profesionales de la Sanidad andaluza, pasando de los 1.234 de 2018 a los 1.507 registrados en 2019, 1.218 verbales, tales como insultos o amenazas, y 289 agresiones físicas.

En cuanto a las víctimas de las agresiones destaca que cerca del 70 por ciento son mujeres, 1.069 frente a 438 hombres, y principalmente afecta a personal sanitario, con 1.287 agresiones frente a las 220 que afectaron a personal de gestión y servicios.

Para el Sindicato de Enfermería “estas situaciones son intolerables. No se puede increpar, insultar y mucho menos agredir a profesionales que simplemente cumplen con su trabajo. Es tal la humillación e indignación, que muchos de estos profesionales tienen que darse de baja por no poder soportar la situación. Los enfermeros y enfermeras y los profesionales del SAS en general estamos para cuidar a los personas y no es justo que nos veamos sometidos a estas agresiones por las posibles deficiencias del Sistema Sanitario”, recalcan desde SATSE.

Medidas efectivas

Ante la evidencia del incremento de las agresiones, el Sindicato de Enfermería ha criticado la falta de avances de la Administración sanitaria andaluza para aprobar medidas contundentes y urgentes que prosperen contra la violencia en el ámbito sanitario.

Entre las medidas incluidas en la propuesta de SATSE destacan la dotación de recursos humanos suficientes con respeto a las ratios recomendadas por las organizaciones internacionales a fin de evitar situaciones de conflicto generadas por largas demoras en la atención o la implementación de medidas de carácter reactivo, destinadas a implantarse una vez se ha producido un acto de violencia con el propósito de evitar o disminuir el riesgo de que el daño se vuelva a producir.

De igual forma, el Sindicato de Enfermería insiste en la necesidad de regular por ley el reconocimiento de delito a la autoridad pública la agresión al personal sanitario, medida que el propio Consejero de Salud y Familias hizo suya en el Parlamento de Andalucía sin que se haya concretado aún en nada. Para SATSE, es inaplazable regular las actuaciones necesarias (prevención, sensibilización, información, apoyo…) para proteger a todos los profesionales de las agresiones, que no solo aumenta diariamente en número sino en la gravedad de las mismas.

Por último, la organización sindical incide en la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares, motivo por el que mantendrá de forma permanente y continuada su campaña de información y sensibilización social que, bajo el lema, “Stop agresiones. Nada justifica una agresión”.