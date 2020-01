Antonio López, el onubense que triunfa en ‘La Isla de las Tentaciones’

“Un tipo sincero, sociable, amigo de sus amigos, emprendedor y apasionado de su trabajo. Un enamorado de la moda y el deporte”, así se define Antonio López Solís.

Natural de Chucena, el joven de 31 años triunfa en el popular programa de televisión La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco y Cuatro del que todo el mundo habla. En el concurso cinco parejas en crisis viajan hasta un enclave de lujo para poner a prueba la fortaleza de su relación. Separados en dos casas, deberán convivir con un grupo de solteros y solteras que les pondrán a prueba diariamente.

En el programa, presentado por la cantante Mónica Naranjo, Antonio es uno de los atractivos solteros cuya misión es ‘tentar’ a las chicas que han entrado con pareja.

En diariodehuelva.es hablamos con el chucenero sobre su experiencia en el programa de televisión más famoso del momento en España.

“Para mí entrar en La isla de las tentaciones ha sido muy emocionante. He vivido momentos únicos, he estrechado lazos con gente maravillosa y, sobre todo, he podido conocerme más a mí mismo”, cuenta.

Según el concursante, “su participación surge de una llamada inesperada a las 22:30 h. de la noche, en la que le proponen participar en un nuevo proyecto televisivo que aterriza en España”.

¿Te habías planteado participar en un concurso de estas características?

“La verdad es que me habían propuesto muchos proyectos con anterioridad pero no me terminaban de agradar como para dar el paso. En este caso, el formato no iba mucho con mi estilo y mi forma de ver la vida, <<todo aquel que me conoce lo sabe>> pero me encontraba capacitado para adaptarme a lo que el formato propusiera y me lancé a la piscina“, confiesa el modelo.

¿Qué te ha aportado el programa?

“Me ha aportado muchas cosas, pero una de las más relevantes ha sido el profundizar más en mí mismo y conocerme mejor estando tanto tiempo fuera de mi entorno. Me ha hecho crecer muchísimo como persona. Ha sido una experiencia única en todos los sentidos. Gente joven, personas desconocidas y un paraíso que nunca había visitado en condiciones tan exclusivas. Pero, lo mejor, sin duda, ha sido conocer a gente MARAVILLOSA”.

Sin embargo, para el joven no todo ha sido de color de rosa: “Aunque he vivido grandes momentazos, otros no tan no han sido tan buenos. Se sufre mucho, hay nervios, recuerdos y añoranza, ya que estás totalmente incomunicado y tienes siempre presente tu familia”, explica.

¿Qué opinan tu familia y amigos?

“Mi entorno más cercano siempre me apoyó en la propuesta y eso es lo que verdaderamente me importa. Luego cada persona es de una opinión y podrá pensar cualquier cosa, algo que respeto. Pero a mí si me llega una propuesta profesional, como mínimo, tengo que valorarla. Y si creo que me va a ayudar a crecer lo haré. Siempre estoy abierto a emprender nuevas metas. Hablo tanto de proyectos en televisión, como en moda”.

“El binomio ‘televisión y moda’ me resulta bastante interesante. Me siento muy cómodo tanto en la pequeña pantalla como haciendo trabajos en moda”.

Mister Internacional Huelva

Antonio López es modelo y fue nombrado Mister Internacional Huelva en el año 2017. Algo que recuerda como un punto de inflexión en su carrera profesional.

“Fue algo difícil de explicar con palabras, una experiencia muy gratificante y enriquecedora. Fueron sensaciones y momentos vividos apasionantes. Aunque he de reconocer que fue un camino duro de trabajo, preparación y sacrificio. Para mí supuso una gran responsabilidad y quería llegar en el estado más óptimo tanto físico como mental. Si tuviera que destacar algo serían las personas con las que me topé en el camino, gente con la que a día de hoy sigo teniendo amistad y cercanía. Y, por supuesto, el apoyo incondicional de mi pueblo“, cuenta.

¿Este título supuso un trampolín para ti?

“No considero que fuese un trampolín, ya que donde me encuentro actualmente con respecto a la moda, es fruto de mi esfuerzo y perseverancia. Pero, aunque no cambió mi vida de manera radical, sí me brindó alguna que otra posibilidad de trabajar en moda y pasarela”.

Antonio, Graduado en Comercio y Marketing Internacional en Huelva, actualmente compagina su trabajo en un restaurante americano que él mismo regenta en su pueblo natal, con el mundo de la moda.

“Aunque me encanta la moda, actualmente no vivo en exclusiva de este sector, ya que es complicado. Comparto mi tiempo con mi otra pasión que es la hostelería. En la actualidad este es el trabajo que me da ofrece una estabilidad”, dice.

¿Te ves desarrollando tu futuro profesional en Huelva?

“Actualmente sí. Resido en Chucena, mi pueblo. Mi presente profesional lo desarrollo aquí y me siento orgulloso por ello. En el futuro tengo muchas esperanzas puestas en el proyecto en el que ahora mismo estoy inmerso: mi restaurante. Pero no descarto hacer más trabajos en televisión, ya que es un campo que me gusta y me siento cómodo, aunque entiendo que en nuestra provincia no hay muchas oportunidades laborales para dedicarse a esto”.

¿Hay talento en Huelva?

“Talento hay y mucho. Conozco a muchos profesionales de la provincia que están abriéndose camino en televisión, haciendo colaboraciones en cortos, series y anuncios. En el resto de sectores también hay verdaderos fenómenos con un potencial enorme. Huelva es una tierra con gente brillante”.

A sus 31 años, Antonio López ya cosecha grandes éxitos en el mundo de la televisión y la moda. Sin embargo, a día de hoy, tiene bien claro cuál ha sido su gran experiencia profesional. A pesar de haber colaborado en videoclips de artistas onubenses reconocidos como Rocío Ojuelos o Bella Grao y de haber sido el ‘guapo oficial’ de Huelva, como Mister Internacional Huelva en 2017, para el chucenero, la vivencia más especial ha sido su paso por el reality La Isla de las Tentaciones.