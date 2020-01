Al Recreativo se le funden los plomos (1-1)

Sin ideas, sin fútbol y sin actitud. Así se escribió un nuevo fiasco del Recreativo de Huelva, incapaz de doblegar a uno de los equipos más débiles de la categoría. El Villarrobledo, que sólo había sumado un punto en once salidas, arañó un empate en el Nuevo Colombino. Y lo peor de todo es que lo hizo con justicia.

Las luces de la Copa del Rey se han apagado y el Decano retorna a las sombras. El apagón que sufrió el estadio y que afectó incluso a las cuatro torres de iluminación, es la mejor metáfora del partido y de la situación del equipo. Aunque, al contrario que los técnicos que repararon el fallo, Alberto Monteagudo aún no ha dado con la avería.

El arranque del Recre resultó decepcionante, sobre todo comparándolo con el día de Osasuna. Ni presión adelantada, ni intensidad, ni agresividad, ni llegada. Fue justo al contrario. El once recreativista se limitaba a esperar replegado ante un Villarrobledo que, ver para creer, se adueñó de la iniciativa y la pelota.

Mirar la circulación

Sólo un error en el remate de Aguas Alonso evitó que los murcianos se adelantasen en el marcador ante un Recre que se dedicaba a mirar cómo circulaba el balón un equipo en puestos de descenso. Los locales no aparecieron en ataque hasta los minutos previos al descanso con disparos lejanos e inocuos de Rivero y Barroso.

Amaneció el segundo tiempo bajo parecido guion. El Villarrobledo jugaba al rondo con el Recreativo, aunque sin atinar en sus escasas ocasiones de gol. Dani Ndi pifió su disparo cuando se encontraba dentro del área y en una magnífica posición para marcar. Monteagudo no esperó más y dio entrada a Irizo y Gerard Vergé.

Remate a bocajarro

Pero como el Recre seguía sin fútbol, el gol tuvo que nacer a balón parado. Córner que bota Nano y el debutante Kleandro cabecea a la red. El tanto excitó a los anfitriones, que por unos minutos se parecieron al equipo que deben ser. Y pudo llegar el dos a cero, pero Chuli hizo lo más difícil: mandarla fuera desde el área chica.

El delantero onubense, presa de una depresión futbolística, se marchó cabizbajo y pidiendo perdón a la grada. Rubén Cruz ocupó su lugar en el verde. Era el último cambio del Decano, que habría necesitado una cuarta sustitución. Porque al poco Kleandro se lesionó y dejó a su nuevo equipo con un menos durante diez minutos.

Diez contra once

Si el Recreativo no había sido superior once contra once, diez contra once se anunciaba tragedia. Y así fue, centro a los dominios de Nauzet y oportunista remate a las mallas de Aguas Alonso. Y aún pudo ser peor, pues el Villarrobledo tuvo el uno a dos en una oportunidad clarísima que malogró Montero con un mal pase.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Nauzet Pérez; Cera, Borja García, Morcillo, Nano; Kleandro, Quique Rivero; Isi Ros (Irizo, min.61), Alberto Quiles, Víctor Barroso (Gerard Vergé, min.61); y Chuli (Rubén Cruz, min.76).

VILLARROBLEDO: Salcedo; Pablo García, Borja Collado (Cabezuelo, min.87), Perona, Montero; Chato (Toribio, min.73), Iñaki; Dani Ndi, Rubén Sánchez, José Rodríguez; y Agus Alonso (Pekes, min.89).

GOLES: 1-0 (min.68) Kleandro; y 1-1 (min.86) Agus Alonso.

ÁRBITRO: Pinto Herrera, del Comité Tinerfeño. Amonestó a los locales Alberto Quiles, Morcillo, Kleandro, Quique Rivero y Gerard Vergé; y a los visitantes Borja Collado, Pablo García y Rubén Sánchez.

CAMPO: Nuevo Colombino, unos 5.000 espectadores.