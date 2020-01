Chuli admite que tiene un problema mental en el Recreativo

Si el primer paso para solucionar un problema es admitir que lo tienes, Chuli está caminando en la dirección correcta. El fichaje estrella del Recreativo de Huelva reconoce que esta rindiendo muy por debajo de lo esperado y cree saber cuál es la causa: un problema psicológico.

“Intento volver a ser el de siempre, pero reconozco que no es fácil. La mente es demasiado poderosa” ha escrito recientemente en las redes sociales. “Seguiré luchando por mí, por volver a disfrutar dentro del terreno de juego y por los míos. Rendirse no es costumbre onubense“, asegura.

Ansiedad y responsabilidad

Al margen de sus condiciones físicas, que como es lógico no son las mismas que hace unos años, sobre todo en lo que a la velocidad se refiere, el fútbol de Chuli se ve limitado por un cuadro de ansiedad y exceso de responsabilidad, por la exigencia de no defraudar al club de sus amores y su afición.

Sin marcar en el Colombino

Al respecto, no es casualidad que los dos únicos goles del delantero hayan llegado lejos del Nuevo Colombino, donde, víctima de la presión, aún no ha visto portería. Y aunque algunos seguidores ya no esperan nada de Chuli, la mayoría, incluidos los técnicos del Decano, aguarda su resurgir porque condiciones tiene para ello.