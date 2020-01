El onubense Jona Camacho presenta su primera colección de moda en SIMOF

Desde diariodehuelva.es hemos hablado con el diseñador novel para conocer con más detalle su incursión en una de las pasarelas más importantes del país.

“Dicen que los trenes pasan una vez, no dos, así que decidí montarme y vivir la experiencia. Nunca se sabe lo que el futuro nos deparará”.

Mi hermana es la pieza clave que abrió todo este engranaje. Ella me inspira fuerza, poder y valentía. Ella es Andalucía por bandera. La luz, el color y la locura. Ella es más que mi musa. Ella es, como dice Manuel Carrasco, mi mujer valiente.

“SIMOF, para mí, ahora mismo es el culmen de la moda flamenca; referente nacional e internacional de este sector. Todo empezó haciéndole trajes de flamenca a mi hermana para la feria. Desarrollé una colección cápsula y ella llevó algunos de los vestidos. Animado por la gran acogida que tuvieron los diseños, presenté un dossier a la organización y me aceptaron como candidato para el 2020 en Ego SIMOF. Como decía antes, los trenes pasan una vez en la vida y aquí estoy, esperando a que llegue el día 1 de febrero”.

“El proceso de inspiración, creación y desarrollo ha llevado más de 6 meses. Un trabajo en el que han participado y trabajado un equipo que sin él no hubiera sido posible, como Juan, Miriam, Vero, Silvia y las chicas del taller. O las dos firmas de accesorios colaboradoras: Maryna Torres (Sevilla) y Georgia de Bendita la Hora (Coruña). Estoy profundamente agradecido por su implicación y buen hacer. Esta colección es color, es alegría, es fuerza. Busca ensalzar la feminidad y la elegancia de cada mujer; hacerla sentir única y especial”.

¿Quiénes son tus referentes?

“Mi día a día se puede considerar como fuente de inspiración y referencia. No tengo un origen único y exclusivo. Las referencias son infinitas, pasando por el arte, el cine, la literatura y la propia moda en sí. A veces me inspira una escena de una película, otras un cartel en la calle, una imagen que se cruza de repente por mi camino o quizás un desfile de los años 50. Mi mente es fuente de recepción de todo aquello que puede aportarme algo. Me gusta detenerme en los detalles, en la riqueza de los elementos, de lo bonito, de lo estético y también de lo feo, a veces lo vulgar y lo llamativo”.