Acerca del pin parental o la falta de parietales

No, señor Casado, ni los hijos son de los padres, ni el colegio es un antro de libertinajes. El principal cometido de la escuela, no es educar (que también), sino enseñar. Para educar, además, está la casa de cada uno, el ejemplo y la sociedad. Y no, para nada es fácil…

En cualquier caso, ya dispuestos a tomar medidas retrógradas, podríamos volver a aquello de la censura televisiva, porque imagino que una charla sobre violencia de genero (porque existe, por más que lo nieguen sus socios, señor Casado) siempre hará menos daño que un programa de MyHyV, por mencionar alguno.