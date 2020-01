Carolina Marín se queda con la plata en Indonesia

No pudo ser. Carolina Marín no logró ganar este domingo a su rival, la tailandesa Ratchanok Intanon, en el Masters de Indonesia de bádminton, el mismo que tuvo que abandonar el año pasado pese a ir ganando tras romperse el ligamento cruzado. Un año después, la deportista onubense perdía por 21-19, 11-21 y 21-18 en una final que ya preveía difícil. Dominó en el segundo set y logró dos puntos de set en el primero y otro de partido en el tercero, pero no fueron suficientes para lograr la remontada.

Y eso que lo intentó. Marín no abandonó el partido pese a llegar a tener hasta cinco puntos de desventaja. El Istora Senayan de Yakarta se le resiste a la onubense. Por su simbolismo, ganar aquí hubiera sido el colofón a un duro año de trabajo para recuperarse de una grave lesión que la obligó a abandonar la final contra la india Saina Nehwal que dominaba por 10-3.

Pero los compromisos deportivos continúan. Carolina Marín viajará a Barcelona y Alemania antes del All England que se disputará en marzo.