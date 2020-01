El Recreativo dobla el precio de la Copa del Rey

Las entradas para ver el partido de la Copa del Rey entre el Recreativo de Huelva y el Osasuna, costarán el doble de lo que valieron las localidades para ver el anterior cruce copero con el Fuenlabrada. De este modo, los abonados deberán pagar 10 euros (5 euros en el caso de los infantiles) y podrán retirar un billete para un acompañante por 10 euros (5 euros si el acompañante es menor de 14 años), hasta agotar existencias.

El coste para los no abonados es mucho mayor: 30 euros (Tribuna), 25 euros (Fondo), 20 euros (Gol) y 10 euros (Infantil). Muchos aficionados ha protestado por este incremento en el precio, pero no deja de tener su lógica al tratarse de una ronda más avanzada del ‘Torneo del KO’. Además de que el rival ya no es un equipo de Segunda División y sí un conjunto de la máxima categoría del fútbol español.

-HORARIO DE VENTA ENTRADAS COPA DEL REY