Consternación en La Hispanidad tras el incendio con víctimas mortales

El voraz incendio declarado en una vivienda de la barriada de La Hispanidad esta mañana, que ha acabado con la vida de dos personas (un joven de 15 años y una mujer de 35) y ha dejado dos heridos graves en la UCI (una mujer de 50 años y un bebé de 15 días), ha causado un terrible shock entre los onubenses.

El equipo de diariodehuelva.es se ha trasladado al lugar de los hechos para conocer el estado en el que se encuentran los vecinos de la zona.

“Iba de camino al trabajo cuando me llamó mi hija para contarme lo ocurrido. Me di rápidamente la vuelta y cuando volví a casa, me encontré a la Policía sacando los cuerpos. No puedo explicar con palabras lo que sentí en ese momento”, narra una vecina del edificio de la Hispanidad.

“Conocía a los fallecidos. Llevaban alrededor de un año viviendo en ese piso. En esa misma vivienda convivían, al menos, unas 12 personas“, cuenta a diariodehuelva.es otra de las vecinas.

Otro residente de La Hispanidad asegura que fue testigo del momento del incendio: “Escuché cómo gritaban por el fuego. Es una pena, porque el padre de las niñas estaba trabajando en la mar, mientras todo esto estaba sucediendo”, dice.

“Escuché unos gritos aterradores. Cuando me asomé el incendio alcanzaba dos viviendas. Intentamos ayudar como pudimos”. “Miedo, incertidumbre y, sobre todo, impotencia por no poder hacer más”.

Unos testimonios desgarradores que muestran el lado más humano del vecindario, que se pone en la piel de los familiares y allegados de los afectados por las llamas y sólo pueden esperar a que los heridos más graves, consigan regresar a casa, de nuevo, con vida.