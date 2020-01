Alacima, la firma de ropa onubense que quiere salvar el planeta

La marca onubense Alacima comenzó como un proyecto personal del profesor de la Universidad de Huelva Juan Diego Borrero Sánchez en 2016: comercializar una camiseta donde su fin no era el consumo de la misma sin antes entender que el producto llevaba un mensaje , un valor ético y una forma de comunicar valores positivos y experiencias.

Actualmente, Juan Diego Borrero Sánchez, líder del proyecto y creador de la marca (profesor Doctor de la Universidad de Huelva en el Departamento de Marketing y Dirección de Empresa) y Brayan, gestor de contenido, componen el equipo de esta solidaria y pionera marca onubense.

Alacima es una marca de ropa con sello ‘made in Huelva’ cuyos principios sobrepasan el lado comercial en busca de contribuir con causas sociales y promover el talento local de Huelva.

Es por ello que sus diseños están realizados por artistas urbanos, locales y alumnos de la Escuela de Arte León Ortega. A día de hoy cuentan con tres diseños. ‘Peace’, ‘Birds’ y ‘Equality’.

La camiseta ‘Peace’ -2016-, (con el diseño de un oso) fue la primera colaboración de la marca con el artista bonariego Wild Welva (Seba Ventana). Alacima compró el diseño al artista destinando los beneficios de la venta a un colegio del Barrio de Pérez Cubillas de la capital, donde tienen bajos recursos y realizan una importante labor de desayunos sociales a sus alumnos.

La segunda colaboración (camiseta con diseño de la película ‘Birds’ -2018-) fue con el grafitero Man o Matic (Adrián Pérez), quien altruistamente cedió a la empresa su diseño para contribuir con la asociación Huelva Acoge.

Por su parte, el tercer modelo de Alacima, ‘Equality’ (por Manuel Díaz Díaz -2019-) fue el resultado de un concurso de diseño llevado a cabo en la Escuela de Arte León Ortega de la capital, cuyo alumno premiado recibió un diploma y una colección de camisetas de la marca, con el objetivo de dar difusión a los artistas locales y desconocidos de Huelva.

Brayan Lozano cuenta a diariodehuelva.es que el perfil de comprador de Alacima es alguien cercano a los productos sostenibles, con el medio ambiente y con el comercio justo.

¿Qué os inspiró para desarrollar esta idea?

“Juan Diego se inspiró en los talleres artesanales de Marruecos. Comprobó personalmente el gran trabajo que hay detrás de los talleres locales y tomó conciencia del valor personal y económico que deberían tener las personas que trabajan en los mismos. Por ello, nuestro principal motivo de comercialización y uno de los principales valores es el comercio justo y la remuneración adecuada para todo tipo de trabajos y empleos”, explica el responsable de comunicación de la marca onubense.

Un modelo empresarial necesario que, dice Brayan, debería ser más habitual en Huelva: “No sólo necesitamos más iniciativas de este tipo, sino que cuando salga una tienda de ropa, una galletería, o cualquier otro tipo de comercio local y artesanal seamos capaces de valorar y apreciar el coste de dicho producto y estemos dispuestos a pagar un poco más por un producto justo y consciente con diversos valores. Producto justo para el consumidor. Esa es la idea, sin despreciar las diferentes marcas de ropa o diferentes negocios que coexisten en la actualidad, ya que entendemos el poder adquisitivo de cada persona.

La respuesta de esta iniciativa empresarial ha sido muy positiva: “Gracias a la colaboración de distintas tiendas onubenses hemos podido llegar a un gran público y la respuesta ha ido mejorando poco a poco. Entre las tiendas colaboradoras están, Zion Shop o la tienda Natura (con la que colaboramos actualmente)”.

¿Está la sociedad onubense comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad?

“Por suerte, cada día encontramos más personas comprometidas con mejorar nuestra Huelva, encontramos muchos más talleres orientativos, muchas más charlas a los jóvenes y muchas más empresas que incorporan en sus valores corporativos el compromiso con el medio ambiente y los proyectos sociales. Sin embargo, es cierto que no solo necesitamos que la sociedad sea consciente, sino que los poderes gubernamentales y las grandes empresas favorezcan el desarrollo de este compromiso”.

El objetivo que se marcan para este 2020 es, “seguir trabajando para hacer este proyecto permanente en el tiempo, crear nuevos diseños y colaboraciones, apoyar el arte urbano local y repartir ganancias entre colectivos sociales”.

Una propuesta innovadora y solidaria que parte de Huelva pero que, dicen, pretenden exportar más allá de nuestras fronteras: “La idea es crear una línea de productos extranjeros (África) con una remuneración justa de todo el proceso de fabricación y, al mismo tiempo, realizar un turismo experiencial con dichos productos”, confiesan desde Alacima.

Brayan, ¿Qué mensaje le darías a los lectores ahora que estrenamos 2020?

Nuestro Slogan lo dice todo, ‘Wear the world: viste al mundo, vístete del mundo’ o incluso somos el mundo (We-are the world). La intención del juego de palabras no es más que crear conexión con el entorno, con la tierra, con el mundo y con todo aquel interesado.

Las camisetas son un medio para transmitir mensajes. Siempre tendremos una camiseta en nuestro armario, así que, ¿Qué mejor que llevar un buen mensaje, con conciencia social y medioambiental y con la alegría de decir “yo he colaborado con ese proyecto”?

Alacima empezó como un proyecto de fin de carrera y sin pensarlo, hoy en día ya es una meta personal, cuya intención no es otra que colaborar con total compromiso y aportar mi granito de arena ‘A LA CIMA’ “.