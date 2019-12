Un vertedero después de la fiesta en la calle

La tradicional tarde de Nochebuena entre amigos por las calles de los pueblos y ciudades es ya una tradición. En Huelva capital, el centro se convierte en un hervidero de jóvenes y no tan jóvenes que disfrutan dentro y fuera de los bares (la mayoría).

Esta cita masiva en la tarde del 24 y del 31 de diciembre tiene otra cara menos visible fruto del incivismo de muchos de los asistentes que celebran el botellón navideño y que dejan los residuos en plena calle.

Así lo han denunciado a través del WhatsApp de diariodehuelva.es varios vecinos de Pablo Rada y de la Plaza Virgen del Refugio donde este pasado 24 de diciembre se congregaron miles de personas. Como se puede observar en las imágenes, después de la fiesta lo que queda es un vertedero de botellas y bolsas vacías.

Si bien es posible que no hubiese contenedores suficientes en la zona para tanta basura, no es complicado meter el residuo generado en una bolsa y depositarlo en otro contenedor de camino a casa. No solo por el perjuicio para los vecinos y viandantes, sino por el gasto para las arcas públicas que supone la limpieza de la zona.

¿Habrá más sensatez para el próximo 31 de diciembre? Veremos…