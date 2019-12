Once jugadores que harían al Recreativo más de Huelva y que le ascenderían a Segunda División

Solemos medir la salud de nuestro fútbol por la categoría donde compite el Recreativo, pero ese es un baremo equivocado. De la capital y la provincia han emergido jugadores que esta temporada están reafirmando el buen nombre de Huelva en el balompié profesional. Y que sería un sueño que militasen en el Decano.

Cierto es que nuestros representantes en la Primera División –Juan Villar con el Osasuna y José Antonio Martínez con el Granada– no son actores principales en sus clubes. Pero en Segunda hay cuatro onubenses que son las verdaderas estrellas de sus equipos, de los que, además, son sus máximos goleadores.

Pobre desempeño

Casos de Hugo Fraile (Fuenlabrada), Fidel Chaves (Elche), Curro Sánchez (Numancia) y Aitor García (Sporting de Gijón). Otros, como Caro (Ponferradina) o Luis Ruiz (Deportivo) van de menos a más en la presente campaña. Y sorprende el pobre desempeño de Joselu o José Naranjo, antaño ‘cracks’ de la categoría.

Más de Huelva que nunca

Lo cierto es que si el Recre pudiera tener en sus filas a estos once futbolistas profesionales, no sólo sería más de Huelva que nunca. También tendría la calidad suficiente en su plantilla como para ascender a la Segunda División. Es un imposible, pero también la confirmación de que nuestro fútbol no es de Segunda B.

-FUTBOLISTAS DE HUELVA EN 1ª DIVISIÓN

JUAN VILLAR (Osasuna) : 8 partidos, 217 minutos y 1 gol

: 8 partidos, 217 minutos y 1 gol JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ (Granada): 11 partidos, 672 minutos y 0 goles

-FUTBOLISTAS DE HUELVA EN 2ª DIVISIÓN