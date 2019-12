Fatou Kanteh: “No he estado al cien por cien respecto a mis compañeras”

La primera plantilla del Sporting de Huelva se ha marcado de vacaciones con los deberes hechos. Pese a su última derrota con el Athletic de Bilbao, el grupo de Antonio Toledo cerrará el año fuera de los puestos de descenso, si bien, con sólo tres puntos de ventaja sobre el Betis, su principal adversario en la lucha por la salvación.

“Eso lo importante y lo que al principio nos preocupaba, porque empezamos un poco mal, éramos un equipo nuevo y nunca habíamos jugado juntas. Hemos ido mejorando jornada tras jornada y no vamos a bajar los brazos nunca, vamos a seguir trabajando como las guerreras que somos” proclama Fatou Kanteh.

Problemas de cara a gol

Aún así, la africana es consciente que hay que mejorar cara a gol. El Sporting es el conjunto menos goleador de la categoría porque “no sabemos aprovechar las ocasiones que tenemos. Creamos muchas, no las metemos, y luego nos llegan una, dos, tres veces, y nos marcan. Debemos corregir eso de cara al año que viene“, insiste.

Rendimiento individual

Por último, sobre su rendimiento individual, Kanteh admite que, aunque “empecé en el once titular, poco a poco fui bajando. Creo que no he estado al cien por cien respecto a mis compañeras, pero ahora me veo mucho mejor. Estoy contenta porque voy teniendo minutos y puedo ayudar a mi equipo“, concluye.