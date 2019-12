Casi 6.500 personas en situación de dependencia atendidas en Huelva

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado que ya se han alcanzado las 16.469 personas en situación de dependencia en Huelva, que reciben 21.769 prestaciones, “gracias a las actuaciones puestas en marcha tras la aprobación el pasado mes de abril de un plan de choque en materia de dependencia”.

Ruiz ha destacado que con las medidas contempladas en dicho plan, se han incorporado hasta noviembre de este año 2.245 nuevas personas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Huelva.

Además, en este periodo se han incorporado 3.322 nuevas prestaciones. La consejera ha recordado, igualmente, que recientemente se han incorporado un total de 12 plazas en residencias públicas para personas mayores en situación de dependencia en la provincia de Huelva.

Plan de choque

El plan de choque cuenta con una inversión de 77 millones de euros y tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios.

Ruiz ha subrayado que se va a seguir trabajando para agilizar todos los trámites y permitir que más andaluces puedan acceder al Sistema de la Dependencia. Así, se dictará por la Administración autonómica una única resolución que reconocerá la situación de dependencia en el grado que corresponda y el derecho a la prestación que resulte más adecuada a las necesidades de la persona. “Por lo tanto, el procedimiento administrativo se tramitará en una única fase, con una única resolución y notificación a la persona interesada, lo que sin duda permitirá reducir los tiempos y agilizar los trámites en las Delegaciones Territoriales”.

Otra de las medidas en las que se está avanzando es la digitalización de toda la gestión de la Dependencia (ventanilla electrónica), así como el desarrollo de un sistema integral de información que incorporará la tramitación electrónica en la gestión de la Dependencia.

La consejera ha señalado también la priorización del reconocimiento del grado y el derecho a las prestaciones a determinados grupos de especial vulnerabilidad, concretamente, menores de 21 años y personas mayores de 80 años con dependencia moderada.

Más de 1.300 millones para 2020

Además, Rocío Ruiz ha abordado en el Consejo Rector el presupuesto destinado el próximo año paras las políticas de dependencia. En este sentido, ha recordado que esta partida contará con 1.305,9 millones de euros. “Son 39 millones más que en el ejercicio actual, lo que equivale a una subida de 3,1%. De este incremento, 33,5 millones irán a reforzar la atención directa a personas en situación de dependencia y el resto a inversiones en Teleasistencia, gastos de personal y al programa de respiro familiar”.

La consejera ha desglosado las principales partidas destinadas. Por ejemplo, ha resaltado que 462,6 millones de euros se destinarán al servicio de ayuda a domicilio, con el objetivo de llegar a los 30.000 nuevos beneficiarios. Además, un total de 103,2 millones de euros serán para el servicio de centro de día y la previsión es incorporar 2.350 nuevas personas usuarias. “También dotamos con 31 millones de euros el servicio de teleasistencia, con la previsión de atender a unas 250.000 personas.

Asimismo, vamos a incrementar en 1,2 millones los recursos del respiro familiar para personas con discapacidad, lo que permitirá reforzar este servicio con 70 nuevas plazas”, ha finalizado.

El PSOE califica este año sanitario de “muy negro y negativo”

La secretaria de Política Social, Salud y Cooperación internacional del PSOE de Huelva, Rocío Cárdenas, ha precisado que este año en materia de sanidad “es muy negro y negativo”. En esta línea, ha subrayado que “con el Gobierno de la derecha la sanidad pasa por su peor momento y no vamos a parar de denunciar todas estas situaciones tan graves”. Y, ha advertido de que “con la salud no se juega, ni se hace negocio como está haciendo la derecha”.

Asimismo, ha denunciado el “maltrato político” que están haciendo el PP y Cs, con la complicidad de VOX, de la sanidad andaluza. “Nadie podía pensar que después de 40 años de consolidación del estado de bienestar, uno de los pilares principales, como es la sanidad, estaría en riesgo”.

Según Cárdenas, “la salud es uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía. La salud es una cuestión de humanidad, sin duda. Cuando una persona enferma tiene derecho a tener un acceso oportuno y aceptable, y una atención adecuada con calidad suficiente, y eso precisamente no está ocurriendo”.

Al hilo de ello, Rocío Cárdenas ha especificado que “estamos hablando de falta de atención por los recortes en materia sanitaria, supresión de miles de puestos de trabajos de profesionales, cierre de las urgencias, recortes en pueblos del Andévalo, en los hospitales de Riotinto y Juan Ramón Jiménez, supresión de servicios de pediatría en muchos de nuestros pueblos, aumento de listas de espera y colapso en las urgencias”.

Concretamente, “en estas fechas navideñas estamos sufriendo esos recortes injustos de los centros de salud que han cerrado en horario de tardes en la capital por primera vez en la historia”. En definitiva, “un sinfín de recortes que no están justificados sino que corresponde a una cuestión ideológica y es que la derecha no cree en este sistema público y se está desmantelando poco a poco”, ha señalado.

En este sentido, ha especificado que “esta situación está desembocando en favorecer a la sanidad privada porque cuando los ciudadanos necesitan pruebas y atención que el sistema público no se lo ofrece terminan en el sector privado. Efectivamente, no todo el mundo se lo puede permitir, por tanto “la persona que no tenga recursos económicos se enfrenta a un problema grave”.