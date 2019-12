Escriben una carta a los Reyes pidiendo más personal de educación especial

Miembros del AMPA Huerta del Alcalde del CEIP Marismas del Tinto, en San Juan del Puerto, han denunciado, a través del servicio de Whatssap de diariodehuelva.es, la situación por la que pasa actualmente el centro educativo.

“Llevamos padeciendo desde hace bastante tiempo necesidades que cubrir. Un 11% de nuestros niños necesitan educación especial y requieren de monitores y profesorado adaptado para ellos, ya que sólo contamos con 5 especialistas. Somos un centro en el que creemos en la inclusión social de estos niños y no podemos llevarla a cabo por falta de personal”, explican.

Este colegio, aseguran, “con tan sólo 10 años de existencia, se ha convertido en el más grande de San Juan del Puerto. Es centro de referencia para aquellos niños que necesitan atención especial derivados por pediatras y centros de atención temprana y, sin embargo, carecen de personal suficiente para atender la demanda del alumnado”.

Ayer mantuvieron una reunión con la Delegación de Educación y, dicen, “la única respuesta fue que no hay dinero. Actualmente, en el centro tenemos listas de espera de 2 años para que los niños sean valorados, algo que no tienen en cuenta en Delegación, ya que nos manda personal pero no el suficiente”.

Por ello, los padres y madres de alumnos de este centro educativo piden a diariodehuelva.es que difunda la curiosa carta a los Reyes Magos que ellos mismos han elaborado tras dos años de lucha y reivindicación por las mejoras sin obtener respuestas ni resultados.

El centro recibirá el próximo viernes a los Reyes Magos y el AMPA les entregará esta significativa carta. Esperan captar la atención de la administración competente con este curioso gesto porque, dicen, “necesitan solucionar cuanto antes un problema que cada vez se va haciendo más grande y que afecta a gran parte de la comunidad educativa”.