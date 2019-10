Unidas Podemos pide acabar con la brecha de las pensiones en Huelva

Igual que sucede con la brecha salarial que en Huelva es la más alta de toda España, -6.000 euros de diferencia entre hombres y mujeres,-, la brecha en las pensiones que “sufren” las pensionistas onubenses tiene a casi la mitad de 18.000 mujeres cobrando menos que los hombres. Por ello, la número dos de la candidatura de Unidas Podemos por Huelva, Silvia Zambrano, asegura que “las mujeres estamos hartas de tanto manoseo con el tema de las pensiones, por lo que queremos aclarar que nuestra posición al respecto consiste en cumplir con las reivindicaciones del movimiento en defensa de las pensiones públicas, blindando por Ley su revalorización anual, como mínimo según el IPC real. Además, es totalmente necesario y posible aplicar subidas a las pensiones más bajas, que son las que perciben mayoritariamente las mujeres, para que puedan vivir con dignidad. Zambrano añade que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez “podría haber subido las pensiones y no lo ha hecho porque una tal Ana Botín, presidenta del Banco de Santander y líder de la banca española, se lo ha prohibido”.

“Para subir las pensiones sólo hace falta tener voluntad de hacerlo porque el tiempo de las falsas promesas ya ha terminado”, sentencia Zambrano. La candidata de Unidas Podemos por Huelva añade que “nos encontramos a las puertas de una nueva crisis que traerá más recortes y pobreza, cuando todavía no nos hemos recuperado de la anterior, por lo que para todas las mujeres pensionistas y para las de Huelva en particular, tenemos el compromiso firme de cumplir con sus reivindicaciones porque no hay ningún motivo económico para no hacerlo y porque supondría un verdadero impulso para la economía local y nacional”. Zambrano recuerda que las pensionistas “siguen siendo el sostén de los hogares donde se sufre la crisis a diario, por lo que hay que tratarlas con dignidad y sin mentiras”. Además, la candidata de Unidas Podemos señala que el movimiento pensionista se encuentra inmerso en plena movilización, recorriendo las carreteras españolas para llegar la semana próxima a Madrid, en una gran manifestación para reivindicar lo que el gobierno en funciones “se niega a hacer”.

La brecha de las pensiones para las mujeres onubenses se basa en datos “dramáticos” como el que determina que en las pensionistas que perciben menos de 300 euros al mes, el 40% son mujeres, mientras que cuando se trata de pensiones de en torno a 1.500 euros, sólo las perciben un 16% de mujeres.