Cuatro partidos de sanción para un ‘colega’ de Monteagudo

Al San Fernando, actual líder del Grupo IV de la Segunda División B y uno de los rivales directos del Recreativo de Huelva en la lucha por el ascenso, le ha salido muy cara la última jornada. Además de perder su partido con el Sevilla Atlético, se ha quedado sin entrenador para el próximo mes de competición.

El Juez Único de Competición ha sancionado a Tito García con cuatro partidos de suspensión tras ser expulsado el pasado domingo y protagonizar una serie de incidentes en el campo y en el túnel de vestuarios. Incidentes que el acta arbitral de Delfa Ramos recoge con todo lujo de detalles.

“Me suda el acta”

Según redacta el colegiado, “estando aún en el terreno de juego, se dirigió hacia nosotros pegando voces, no estando de acuerdo con las decisiones tomadas durante el partido. Una vez estando en el túnel de vestuario me dijo a viva voz: “Ventaja, ¿no te sabes la regla de la ventaja?. Me suda lo que vayas a poner en el acta“.

El colega de profesión de Alberto Monteagudo persiguió al cuarteto arbitral “repitiendo en varias ocasiones la frase anterior. Y cuando estábamos dentro del vestuario, esta persona golpeó la puerta de forma violenta y se fue corriendo hacia el vestuario, pudiéndole identificar cuando salimos a ver quien había sido“.

Menosprecio

La sanción, según especifica el órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, se compone de dos partidos por protestas al árbitro del encuentro (artículo 120), y otros dos partidos por menosprecio al trío arbitral (artículo 117). En principio, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, el San Fernando no recurrirá.