Paco Abreu, el ayamontino que rompe estereotipos en redes sociales

Abreu comparte con 16.000 seguidores su particular estilo de vida y su pasión por el maquillaje artístico

Tiene 21 años, es de Ayamonte y se ha convertido en una de las caras artísticas más populares del panorama onubense en redes sociales. Paco Abreu cuenta con una comunidad de más de 8.000 seguidores en Instagram y 7.000 suscriptores en Youtube, alcanzando sus vídeos las 80.000 reproducciones.

Y es que su pasión por el maquillaje artístico y su carisma han conquistado a una gran comunidad que va creciendo cada día y con la que comparte el camino hacia su sueño.

Actualmente, el joven vive en Madrid, donde se encuentra estudiando Comunicación Audiovisual y Periodismo, trabajando en un hotel y ejerciendo su pasión: el maquillaje artístico.

“Empecé Medicina, pero pronto me di cuenta de que esa no era mi vocación. Siempre he querido dedicarme al maquillaje, así que decidí apostar por ello y hace un año me vine a Madrid en busca de oportunidades”, asegura.

El ayamontino hace gala de su talento y grita a los cuatro vientos su apuesta de futuro. “Comparto mis trabajos en Youtube e Instagram porque creo que es un gran escaparate. Es una de las mejores formas de mostrar lo que hago y que le llegue a gente de todo el mundo de cualquier edad”, afirma. Estoy contento con la aceptación que he tenido. La gente confía en lo que hago y eso me ayuda a seguir luchando por mi sueño”.

Un sueño que le acompaña desde que tenía 3 años: “Recuerdo que de pequeño solía robarle a mi tía el maquillaje para llevármelo a clase y aunque los profesores terminaban confiscándomelo no me importaba, aprovechaba cualquier ocasión para divertirme maquillando”.

Para Paco Abreu el maquillaje artístico “es su particular forma de expresión”, de la que ha aprendido de manera autodidacta inspirándose en grandes del sector como Jeffree Star, una estrella de Youtube con más de 6 millones de suscriptores y una particular estética que lo ha convertido en un verdadero icono del make up.

“Me encantaría poder vivir de lo que hago. Sé que es complicado pero no cejaré en el intento y estoy seguro de que conseguiré mi meta”, dice el joven, que sigue formándose maquillando no sólo a sus amigos sino a algunas de las caras más conocidas del panorama onubense y de las redes sociales, como es el caso de la cantante isleña María Isabel o del influencer JuanmaSaurus.

Paco Abreu tiene muy claro que ninguna actividad artística está vinculada al género. “Yo pertenezco al colectivo LGBT y maquillo a muchos de mis amigos en este entorno, pero mi trabajo va mucho más allá. El día de mañana me gustaría ser maquillador artístico en cualquier ámbito, lugar y contexto. Las actividades artísticas, como todo en la vida, no entiende de género”, manifiesta.

Paco es de Ayamonte y confiesa que no es fácil nacer en un pueblo, ser chico y contar que quieres ser maquillador porque los comienzos siempre se hacen duros. “Pero yo tengo claro quién soy y de dónde vengo. Por eso, siempre he dicho que todo lo que haga, primero sería en mi pueblo”. Aquí en mi tierra me puse mis primeros tacones, la primera vez que salí maquillado y con ropa fuera de lo habitual lo hice en mi pueblo. Hay muchos que te apoyan y otros muchos que te insultan. A mi me han insultado toda la vida por el hecho de ser gay, pero yo nunca he mirado hacia abajo. Lo importante es plantarte y vivir la vida siguiendo tus propios principios y respetando quién eres”.

Paco afirma que aunque en más de una ocasión se ha tenido que enfrentar al qué dirán por hacer lo que de verdad quería, hoy en día no mira atrás. Ahora se enorgullece de trabajar, estudiar y seguir su vocación valiéndose por sí mismo.

Y es que el de Ayamonte confía en el trabajo duro como motor para hacer realidad los sueños. “Cuando uno cree en lo que hace va a por ello hasta que triunfa”, dice feliz Abreu, a pesar de sus escasas horas de sueño y su intenso trabajo.

Un joven que rompe estereotipos y presume orgulloso de su libertad y su talento llevando, pese a todo, sus raíces por bandera.