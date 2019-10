Me das pena

Yo soy maricón. El mismo al que insultas. Soy el protagonista de tus chistes.

Yo soy puta y también sudaca. Soy el chino del que te ríes, mientras tomas copas, porque no pronuncio la erre.

Yo soy el ladrón rumano y el gitano que vende droga. Soy el peligroso árabe terrorista. Yo soy el sirio que viene a quitarte lo tuyo y a que me den subvenciones.

A mí me vale mi vida, por ser el centro de la tuya y, aunque no tenga ninguna de las cualidades que tú posees, me gustaría ser como tú. Porque eres perfecto. El español prototipo. Lo sabes todo.

Me gustaría saber lo difícil que es ser el mejor. Me encantaría entender cómo se decide quién es apto y quién no para poder vivir. Me enloquecería poder discernir –esto es grandioso- qué tía vale, cuál es machorra o quién es la guarra.

No sé qué se siente cuándo conoces a un homosexual, cuando lo tienes cerca. Me pareces un valiente. Intuyo que es desagradable que te sirva comida un panchito o tener que aguantar a un negrata mientras viene a venderte pulseras en la playa.

Te mereces más. Lo sé. Entre Franco y los catalanes has pasado un verano de mierda que para ti se queda. Ni el champán ni la langosta pueden compensar eso. Y encima Pedro Sánchez.

Te entiendo. Tú eres el que saca este país adelante. Los demás son unos enfermos, unos rojos, unos cobardes. A mí me da pena de ti. En serio.