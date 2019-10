Caperucita, las Treces Rosas y Ortega Smith

No, señor Ortega, Las Trece Rosas no “torturaban, violaban y asesinaban vilmente”, como usted dice. No, Caperucita tampoco era la mala del cuento, por más veces que lo diga. Se cometieron atrocidades, por parte de los dos bandos, cierto. Aunque más por parte de unos que de otros, más por parte de los “vencedores” (si realmente los hubo) que decidieron hacer “justicia” donde no cabía esa palabra.

El malo del cuento, señor Ortega, era el lobo. Y el lobo fue ese dictador que todo el mundo sabe dónde está mientras que muchos desconocen dónde descansan los restos de sus familiares.

Ilustración de Beatriz Martín Vidal.