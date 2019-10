El Círculo de Patrimonio Cultural de Huelva critica que el Museo siga sin director

El Círculo de Patrimonio Cultural onubense critica que el Museo de Huelva permanezca sin director después de un año.

“Ya hace un año que el Museo de Huelva carece de dirección. Aún así entre la desidia y el abandono institucional que supone el dotar esta importante plaza, el museo sobrevive gracias al interés de las personas que integran su plantilla”, aseguran desde este colectivo independiente.

Se quejan de que “en una etapa trascendental para la historia de la principal institución de patrimonio de la provincia, se pueda tardar tantísimo tiempo en nombrar a un nuevo responsable”.

Aseguran que no se trata de algo puntual, si no que esta situación se va a prolongar en el tiempo, ya que, dicen, “ni hay director ni se le espera, porque la plaza no se ha vuelto a ofertar en el BOJA”.

Esta situación se ve agravada, dicen, debido a que dentro de poco más de un año se pretende inaugurar el Museo Arqueológico en el Banco de España, debiendo el de la Alameda Sundheim adaptarse como Museo de Bellas Artes. “No entendemos a qué esperan o a qué juegan desde la Consejería”, afirman.

Además critican el presupuesto ” Además, con un proyecto de presupuesto escaso, con las complicaciones añadidas a la diversa problemática que enfrenta”.

“En primer lugar una licencia ilegal porque no respeta la Protección Integral del edificio, y un proyecto que se recicló del previo, y que carece de Proyecto Museográfico y Plan Museológico. Se plantean unos espacios ridículos para los cuantiosos fondos arqueológicos. Y, para colmo, no tiene en cuenta la integración de los restos que están saliendo en los patios, de cuyas excavaciones ya pedimos desde aquí que se realizaran jornadas de puertas abiertas. De todo ello, nada sabemos” apunta el colectivo.