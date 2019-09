La plaga de lesiones que sufre el Recreativo es una “casualidad”

Mientras la actualidad del Recreativo de Huelva se convierte en un parte médico diario, los aficionados se preguntan a qué se debe la plaga de lesiones que viene sufriendo el equipo en este arranque de temporada. Varias son las teorías, desde la avanzada edad del plantel a la falta de ritmo de competición con la que llegaron algunos jugadores, pasando por el mal estado del césped del Nuevo Colombino y la Ciudad Deportiva.

No obstante, Alberto Monteagudo considera que “hay una mezcla de todo. Hay lesiones que son producto del juego. Otras, como la de Irizo, que son antiguas. No sé si el campo tiene que ver. O el trabajo que estamos haciendo, aunque tampoco estamos haciendo muchísima velocidad. Ni llevamos tantos partidos en el cuerpo, supongo que serán casualidades en forma de un mal gesto o lances de un encuentro”, detalla.

Sea como fuere, lo cierto es que el entrenador del Decano deberá tirar de los escalafones inferiores para completar la convocatoria. Lo que pondrá de nuevo en evidencia la paradoja de Ponce y Nené, los jugadores señalados por el club para promocionar a la plantilla profesional y que, sin embargo, han sido relegados por Monteagudo en beneficio de otros canteranos como Fran.

Mensaje a Nené

“Cuando llegué, estuve de acuerdo con Zamora en subir a los dos, pero son casos diferentes. Ponce debe seguir trabajando y mejorando, porque ahora mismo Fran le ha adelantado por la derecha, pues está creciendo un montón. Y el tema de Nené, con las cualidades que tiene, si me diera lo que yo quiero que me de entrenando, lo habría llevado convocado. Le he dicho que tiene que darme un poco más para ir“.

Más difícil que el UCAM

En cuanto al próximo compromiso liguero, el preparador del Recre avisa que “el Don Benito nos puede ganar en el Nuevo Colombino, a poco que no demos nuestra mejor versión. Necesitamos ser serios, no conceder nada al contrario y explotar el talento que tenemos arriba. Es un partido tan difícil como el UCAM, puede que más. Como juguemos con un poco menos de intensidad de la debida, el domingo no ganamos“, avisa.