La Virgen de la Granada recorre mañana por primera vez las calles de Moguer

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/diariodehuelva.es/web/wp-content/themes/newstube/functions.php on line 1652

La imagen titular de la Parroquia de Moguer, Nuestra Señora de la Granada, recorrerá mañana en procesión las calles de la localidad con motivo del 75 aniversario de la bendición del templo parroquial y de la propia imagen de la Granada tras los trabajos de reconstrucción acometidos después de la Guerra Civil.

Moguer se prepara para vivir un día grande mañana jueves 15 de agosto, Día de la Asunción, con la salida extraordinaria de la imagen titular de la parroquia Ntra. Sra. de la Granada coincidiendo con el día de su festividad. Esta procesión conmemorativa supone el colofón a los distintos actos que se están llevando a cabo desde la Parroquia con motivo de la celebración del 75 aniversario de la restauración del templo parroquial y de la propia imagen de la virgen tras los sucesos de la Guerra Civil. Tanto el remodelado templo como la nueva imagen de Nuestra Señora de la Granada fueron bendecidos el 14 de abril de 1944.

La celebración comenzará con una solemne misa conmemorativa que tendrá lugar a las 19:00 horas y que contará con la participación de la Coral Polifónica del Liceo de Moguer. A continuación, las puertas de la parroquia se abrirán para dar comienzo al recorrido extraordinario en el que la Virgen de la Granada abandonará por primera vez su baldaquino para recorrer las calles de la localidad ante la atenta mirada y la devoción de los moguereños y moguereñas.

La imagen de la Virgen de la Granda, del escultor sevillano Enrique Orce, fue tallada en 1941 en madera policromada y estofada, inspirándose en la anterior talla de Felipe de Ribas que fue destruida en la contienda civil. El escultor comenzó a realizar sus primeras obras de imaginería religiosa motivado por la amistad que le unía al sacerdote moguereño Antonio Almonte.

La Banda de CC. Y TT. Sta. María de la Granada abrirá paso a una comitiva formada por representación de las hermandades de penitencia de la ciudad de Moguer, asociaciones y hermandades de gloria y marianas así como de la Adoración Nocturna. La presidencia de esta procesión extraordinaria la conformarán los hermanos mayores de las distintas hermandades de la ciudad, el cura párroco José Manuel Raposo y el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar. A continuación, el cuerpo de acólitos acompañará al paso que portará una cuadrilla abierta de costaleros moguereños y que será dirigido por el capataz José Manuel Márquez, de la Hermandad de la Vera Cruz. Por último, la comitiva la cerrará la Banda Sinfónica del Liceo de Moguer, que pondrá sus sones a este día tan especial.

La salida realizará el recorrido tradicional (Plaza de la Iglesia – C/ Hernández Pinzón – plaza del Marqués – C/ Juan Ramón Jiménez – C/ Pedro Alonso Niño – C/ Sánchez Mora – plaza de las Monjas – C/ Andalucía – Plaza del Cabildo – C/ Reyes Católicos y regreso al Templo) y llegando a la plaza del Cabildo, la corporación local recibirá a la Virgen en las puertas de la casa consistorial para rendirle un homenaje.

El paso que portará a Ntra. Sra. de la Granada estará conformado por distintos enseres que han prestado las hermandades de Moguer. La mesa, el respiradero y el llamador han sido cedidos por la Hermandad de Vera Cruz, pertenecientes al paso de la Virgen de la Soledad. La Hermandad de Ntro. Padre Jesús ha prestado los candelabros de guardabrisas del Cristo de la Misericordia, así como las molduras doradas del paso de la Oración en el Huerto. Por su parte, la Hermandad del Rocío de Moguer ha brindado sus jarras y guardabrisas. Asimismo, el paso llevará la peana de costilla de la Virgen de Montemayor y la peana del sagrario de la parroquia. Las figuras de los evangelistas de plata pertenecen a la antigua custodia parroquial y los ciriales han sido cedidos por la Hermandad de la Borriquita de Moguer. Cabe destacar, que la corona de la Virgen ha sido restaurada especialmente para la ocasión.

Sobre la Parroquia

La Parroquia de Nuestra Señora de la Granada, de aspecto catedralicio, cuenta con cinco naves, siendo el templo religioso de mayores dimensiones de la provincia de Huelva, declarado Bien de Interés Cultural desde 1967 y que fue visitado por SS. Juan Pablo II en 1993.

Se trata de un edificio levantado en la segunda mitad del siglo XVIII por el arquitecto José Álvarez sobre las ruinas de la antigua parroquia mudéjar del siglo XIV que fue derribada por el terremoto de Lisboa de 1755. De aquel templo, solo se conserva la torre parroquial, embellecida en el XVIII con un revestimiento de ornamentación barroca a través de las obras de remodelación llevadas a cabo por el también arquitecto Pedro de Silva y de la que Juan Ramón Jiménez afirmó que “de cerca parece una Giralda vista de lejos”.

La planta actual es de cruz latina, en la que destaca sobre el crucero una elegante cúpula de grandes dimensiones. En sus fachadas, despuntan los elementos decorativos de estilo barroco, levantados en ladrillo con un elegante diseño geométrico, lógico y bien estructurado, mientras que en su interior posee hasta siete retablos del mismo estilo y un gran ajuar de orfebrería con valiosas piezas de los siglos XVII y XVIII. Cabe destacar que la imagen de la Virgen de la Granada preside el presbiterio cobijada por un baldaquino.

Antes de que se produjera el terremoto, ya se cuestionaba la manera de ampliar el templo, ya que se había quedado pequeño para los 5.000 habitantes que por aquel entonces tenía la localidad moguereña. Por ello, aprovechando las circunstancias de la catástrofe natural, en vez de restaurar el edificio, se decidió levantar otro completamente nuevo.

Con el paso de los años, la estructura y los motivos ornamentales del edificio han sufrido un gran deterioro, lo que llevó al Obispado a impulsar un completo proceso de restauración de la parroquia que se viene ejecutando por fases desde hace años, y en el que colabora decisivamente el Ayuntamiento de Moguer, que lleva aportados a este proyecto casi medio millón de euros, prácticamente el 50% de la inversión total realizada.