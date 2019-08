Pitingo hace suyo Ayamonte

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/diariodehuelva.es/web/wp-content/themes/newstube/functions.php on line 1652

Ante cinco mil personas, en un concierto gratuito organizado por el Ayuntamiento en colaboración con el equipo del artista

Más de cinco mil personas se dieron cita en el estadio “Ciudad de Ayamonte” del municipio costero para aplaudir al artista Pitingo, que este sábado ha ofrecido un extraordinario concierto que ha contado con entrada gratuita en el que el cantante se ha entregado en cuerpo y alma y ha agradecido la implicación y el esfuerzo del Ayuntamiento y, en especial de la Alcaldesa, Natalia Santos, así como la gran acogida y el cariño con el que lo han acogido sus vecinos.

Casi dos horas ininterrumpidas de música y un extraordinario equipo que han hecho las delicias de un público que ha aplaudido con entusiasmo la espectacular puesta en escena de un concierto en el que Pitingo mostró su cara más ayamontina, interactuando con los miles de asistentes a la cita en la que el artista, que sigue cosechando éxitos con su último trabajo, “Mestizo y fronterizo”, ofreció un repertorio de una veintena de canciones y versiones de conocidos temas como “I just call to say I love you”, “Compromiso” o “Guatanamera”, y muchos más, y en el que no faltaron los fandangos de Huelva. Uno de los momentos más especiales de la noche se produjo cuando comenzaron a sonar las “Sevillanas ayamontinas”, que fueron coreadas por un público que disfrutó de un espectáculo excepcional, y en las que el artista estuvo acompañado por diversos artistas de su ciudad.

Cabe señalar que antes del concierto, Pitingo, que estuvo arropado por numerosos familiares y amigos, atendió a los medios de comunicación congregados en el recinto, ante los que posó junto a la primera edil ayamontina y al equipo de gobierno, que asistió en pleno al espectáculo. El artista declaró su ilusión por esta esperada y deseada actuación en su tierra que quiso dedicar a todos los asistentes y, en especial, “a mi tío Manolo, recientemente fallecido, y quien tanto soñaba con verme cantar en Ayamonte”, dijo. Durante el concierto, Pitingo recordó su niñez, sus juegos en las calles de Ayamonte, a sus abuelos, y se mostró feliz de estar en su tierra. Otro de los momentos más aplaudidos de la noche llegó cuando su hijo Manuel, de siete años, interpretó un estribillo de un famoso tema de Enrique Morente, padrino artístico del cantante, aunque en ningún momento el niño apareció en el escenario. “Eso será cuando él sea mayor”, dijo el orgulloso padre y cantante, cuya actuación este sábado en la Puerta de España se ha saldado con un rotundo éxito.