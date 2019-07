Monteagudo: “Ojalá ascendiéramos ya, pero este es un proyecto a dos años”

Desde que abandonara Huelva en 1999, tras dos exitosas temporadas como jugador albiazul, Alberto Jiménez Monteagudo (Valdeganga, Albacete; 27/09/1974) venía soñando con su retorno al Recreativo. Un sueño que se ha hecho realidad hoy, con su presentación oficial como nuevo entrenador del Decano. Ha firmado por dos temporadas y asume el reto de lograr el ascenso en ese lapso de tiempo.

-¿Qué significa para usted ser el entrenador del Recreativo?

-Es un orgullo volver a Huelva, a la que considero mi casa. Evidentemente, el recuerdo que tengo de aquí como jugador es inmejorable, porque conseguimos el ascenso y luego hicimos una buena temporada en Segunda División. Siempre he tenido ganas de volver y ha sido ahora como entrenador.

-¿El objetivo es el ascenso?

-No me gusta hablar de ascenso porque todos los equipos grandes de la categoría, incluido el Recreativo, tienen ese objetivo. Y por eso mismo es muy difícil subir de categoría. Ojalá podamos ascender esta próxima temporada, pero este es un proyecto a dos años.

-¿Qué metas se marca entonces al frente del Decano?

–Quiero ilusionar a la gente, no sólo ganando partidos, que evidentemente es lo que más importa, también haciendo un buen fútbol para que el aficionado se identifique con nuestro equipo. No será fácil porque hay que construir una nueva plantilla, pero es el objetivo y ojalá podamos hacer una gran año.

-¿Bajo su criterio, qué es hacer un ‘buen fútbol’?

Apostar por un juego ofensivo, rápido, siendo dominadores del balón, con mucha gente en campo contrario y robando la pelota lo más arriba posible. Esa es la idea, a ver si somos capaces de firmar jugadores para llevarla a cabo. Y lógicamente, necesitaremos un tiempo para armar un equipo nuevo.

-¿Es posible jugar así en una categoría como la Segunda B?

-Será más fácil hacerlo en el Nuevo Colombino, porque cuando nos toque salir, habrá que ponerse otro tipo de traje y meter la pierna. A mi me gusta que mi equipo juegue a la pelota, pero sin balón hay que morder como el rival más pequeño de la categoría.

-¿Es un entrenador de rotaciones o de un once fijo?

-Suelo repetir bastante lo funciona, no me gusta rotar por rotar. Evidentemente, me gusta tener a toda la plantilla enchufada, pero también que el futbolista sepa que si hace un buen partido y el equipo gana, seguramente estará en el once al domingo siguiente.

-¿No están encontrando demasiadas dificultades a la hora de fichar para ser el Recreativo?

-Vamos al mercado con el traje de un club grande, pero económicamente no tenemos las posibilidades de un Córdoba o un Cartagena. Aunque no nos intimida, pues creemos que podemos acertar en los fichajes con menos dinero que esos clubes u otros como el Marbella, el Badajoz y el San Fernando.

-¿Y cómo se puede competir con otros clubes con más presupuesto?

-Conociendo bien el mercado y utilizando los contactos que podamos tener Manolo (Zambrano), Zamora y yo, para intentar traer futbolistas con algo menos de dinero. El dinero es muy importante para fichar, pero el Recreativo tiene un plus que no tiene nadie, que son su afición y su historia.

-Puestos a hacer un esfuerzo económico, ¿qué puesto elegiría?

-Trataremos de fichar a un delantero contrastado, de los grandes de la categoría. No será fácil porque el mercado se ha encarecido un montón. Pero por mi experiencia, es mejor esperar por tres o cuatro jugadores claves que hoy no te cogen el teléfono, pero que mañana son ellos los que te llaman.

-¿Le preocupa que ninguno de sus porteros venga de competir?

-No, porque son dos grandes guardametas. A Nauzet no lo voy a descubrir, es un portero reconocido que ha venido al Recreativo perdiendo dinero porque Zamora y yo le conocemos. Y Álex Lázaro es un tipo muy querido en el vestuario. Creo que esa posición la tenemos bien cubierta.

-¿Apostará por tener cinco centrales, viendo la lesión de Iván González?

-Sí, tenemos que cubrirnos. Iván González será un jugador importante cuando se recupere, pero no podemos esperarle. Vamos a tener tres centrales séniors, más un sub-23 y el propio Iván González.

-¿Tienen definidos los puestos que ocuparán los futbolistas sub-23?

-Lo tenemos claro, pero también depende del mercado porque puede aparecer un sub-23 que sea un cañón. Pero en principio la idea es traer un central, un banda que pueda jugar en varias posiciones y un delantero.

-¿Qué papel va a jugar la cantera en el primer equipo?

-Contamos con varios canteranos para hacer la pretemporada y alguno para algo más que la pretemporada. Soy un enamorado de la cantera, pero el jugador tiene que tirar para arriba. El que venga debe tener nivel y demostrar las mismas o más ganas de jugar que los profesionales.