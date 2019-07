En el próximo Orgullo LGBTI, la mejor respuesta, darle la espalda cuando pase Ciudadanos

Rocío Ruiz ha decidido colocarse la bandera LGBTI como una de sus insignias de lucha, el motivo, según ella misma explica, su hijo gay sufrió bulling en Huelva, llego a soportar agresiones físicas. Ella abandera la causa, mientras su partido se sienta a negociar con VOX la propuesta de eliminar las ayudas al Colectivo LGTBI en Andalucía –Rocío, los únicos sitios donde pueden atender a día de hoy casos como él de tú hijo, son precisamente esas asociaciones- según los fascistas la necesidad de retirar esas ayudas es porque estos lugares se encuentran politizados, me gustaría recordarles que el Orgullo LGBTI es en sí mismo una reivindicación política, y que incluso cuando eliges que champú vas a comprar estás haciendo política, pero allá ustedes con vuestras idioteces. Albert Rivera ha calificado como delitos de odio lo que ocurrió en Madrid, desde el poder nos estáis criminalizando y persiguiendo abiertamente, y esos delitos de odio, de los que Rivera habla tan alegremente, donde ocurren realmente es en el Colectivo, y que nosotras, al contrario que ustedes, muchas veces nos denunciamos por miedo, por dolor o por vergüenza.

Cuando una persona decide ser un personaje público en mí ciudad como en cualquier otro lugar, esa persona debería de ser conocedora que está asumiendo la crítica a sus actuaciones así como el peso de las insignias que representa, os lo digo por si alguna vez se olvida, aunque muy probablemente este riesgo lo tendréis reflejado en vuestro sueldo.

Rocío puedes afirmar lo que quieras, pero el partido que se sienta a negociar con los que abogan por la legalidad de las terapias de reconversión, es el tuyo, no el mío, el que colocó la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid a un lado y la española en el centro, fue el tuyo, no el mío (te recuerdo que el significado de colgar esa bandera es porque sufrimos discriminación, y que yo sepa en España no nos discriminan por ser españoles, para que confundáis de esa vil manera a toda una población) Te rememoro que él que se fue a Colón y se fotografío con las personas que le pegaron una paliza a tú hijo, fue el tuyo, no el mío. Así que a mí no me pidas que entienda que queráis participar en una reivindicación donde no podéis ser bienvenidas si no condenáis de una forma firme y clara (como os pide toda Europa y todos los políticos y políticas de primera línea que se os han marchado) no a VOX.

A lo mejor tú no eres tan conocedora de la realidad trans, hay alguien en Huelva de Ciudadanos que quizás conozca algo, aunque desde luego no es trans, porque si lo fuera, sabría lo que se siente cuando el entorno no reconoce tú identidad, sabría lo que significa ser visible como trans. Siempre la misma jugada por parte de Ciudadanos, asumir el papel de víctima. Aunque mí partido pacte con el Partido Popular, que a día de hoy, sigue defendiendo que las personas trans somos unas enfermas mentales.

¿Acaso os habéis parado a estudiar los programas electorales de los diferentes partidos? No os habéis dado cuenta aún que Ciudadanos lo único que defiende en nuestra materia es que las mujeres sean las vasijas de otros y que el Orgullo LGBTI sea considerado una fiesta, olvidando en todo momento la importancia de transmitirle a la población que seguimos siendo un colectivo en riesgo de exclusión.

En el Orgullo LGTBI en Madrid decidisteis ser los protagonistas, de esa forma soberbia a la que nos tenéis acostumbradas, la estrategia estuvo clara desde el principio, y gracias a ustedes nadie habla de las reivindicaciones, tan solo de Ciudadanos, llevasteis a nuestra manifestación ese lema en la pancarta y que decía tanto: Al Orgullo, ¡Vamos!. Nos volvisteis a demostrar que no os importa el destino de las personas que forman la diversidad en este país.

En la próxima manifestación que hagáis con vuestros aliados, nos presentaremos con una pancarta pro a la diversidad, seguro que nos reciben con los brazos abiertos.

Firma una persona trans que ha sufrido la discriminación como cualquiera de vuestros hijos.

Lucas Alcázar