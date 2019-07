Un estudiante de la UHU logra el segundo premio en un concurso de vídeos sobre drogas

El estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Huelva Daniel Jesús Muñoz Núñez ha obtenido el segundo premio del 8º Concurso Universitario de Vídeos ‘Drogas: Tu Punto de Mira’, un certamen financiado por el Plan Nacional sobre Drogas al que han concurrido un total de 105 videos de 35 universidades españolas distintas. Los participantes debían enviar clipmetrajes sobre la prevención de los riesgos derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas.

El vídeo premiado en esta iniciativa, dirigida a estudiantes universitarios de todo el país, lleva por título ‘Un adolescente cualquiera’ y ha querido lanzar el mensaje de que las pantallas son las drogas del siglo XXI, al tener una alta adicción en la sociedad, estando al alcance de todos, incluso de los más pequeños de la casa.

Según explica Daniel J. Muñoz Núñez, “en la actualidad, los padres y madres acaban proporcionando a los menores, a modo de recompensa o entretenimiento, la accesibilidad a móviles, tabletas, televisiones, etcétera. Una costumbre que es probable que les pase factura en el futuro”. Por este motivo, su intención con este trabajo ha sido “mostrar una realidad dura pero real, una situación que nos puede pasar en cualquier momento. Es cierto que en mi historia me centro en los jóvenes y adolescentes, pero quiero concienciar a todo el mundo”.

Para su participación en este concurso, este joven de 20 años ha realizado una investigación en la que ha podido comprobar cómo el porcentaje más alto de mortalidad en los jóvenes y adolescentes procede de los accidentes de tráfico, ocasionados muchas veces por las distracciones provocadas por el uso del móvil al volante. Por este motivo, Daniel tuvo claro que “quería advertir y concienciar de este peligro a jóvenes, adolescentes y adultos. Además, añadí pequeñas pinceladas alertando de las graves consecuencias que pueden tener otras sustancias, como el alcohol, el tabaco, las redes sociales o las bebidas energéticas”.

Para ello, Daniel Muñoz cuenta a través de un clipmetraje de menos de 2 minutos, tal y como marcaban las bases del certamen, cómo es un día rutinario de un joven, donde puede comprobarse cómo desde que se levanta hasta que se acuesta permanece todo el tiempo frente a una pantalla, ya sea la televisión, el móvil o la tablet, incluso, utilizando todas ellas de forma simultánea. Una realidad en la que, desgraciadamente, todos podemos vernos reflejados.

La idea de participar en esta propuesta le surgió cuando una profesora del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Onubense habló en una de las clases de la existencia de este concurso. A partir de ahí, fue gestando la historia hasta la realización del vídeo, donde tan sólo ha contado con la ayuda de una amiga, de Alexandra Fuerte, que ha hecho las veces de cámara. El protagonista del vídeo es el propio Daniel, apareciendo como personajes secundarios Ana Posada, Francisco Pérez y Mayte Baraldés.

La entrega del premio, por el que este alumno de la UHU ha recibido 1.000 euros, se realizó el pasado 17 de junio en Madrid, en un acto en el que Muñoz se mostró muy satisfecho por la recompensa al esfuerzo realizado, dado que hasta cinco días antes de que finalizara el plazo de admisión no tuvo toda la información necesaria.

Además, el vídeo se encuentra en la plataforma YouTube (https://youtu.be/puJKXorqjqY), donde ya ha superado las 1.600 visualizaciones, contando con numerosos comentarios de felicitación. Es más, diferentes formaciones educativas cristinas, tanto de la asignatura de Religión como de Catequesis –el joven se encuentra involucrado en este ámbito desde niño-, le han pedido permiso para utilizarlo en las clases por el mensaje que transmite, de ahí que no descarta seguir trabajando en la concienciación social a través de la tecnología.

Con todo ello, este estudiante se muestra muy orgulloso de este premio, más que por el reconocimiento en sí, por haber podido demostrar que es capaz de superar grandes retos. Y, sobre todo, como nos cuenta, por haber podido “alertar a las personas de que el ser humano tiende a adquirir costumbres que pueden parecer inocentes, pero que pueden llegar a ser muy negativas, como queda patente con el consumo de alcohol, el tabaco, las drogas o caer en las apuestas, tanto físicas como online”. Por ello, “mi consejo es mostrar una actitud cautelosa y preventiva ante estos peligros, puesto que siempre van a existir factores que nos influyan este sentido”, nos dice.

Una actividad que continuará compaginando con sus estudios en la UHU, puesto que se considera un auténtico enamorado del deporte, disciplina que afirma que “es mi pasión desde que tengo uso de razón. Desde pequeño he practicado deportes como la hípica, natación o fútbol, tanto que, en el colegio, siempre destacaba en la asignatura de Educación Física. Por suerte, he tenido muy buenos profesores que me hacían saber que algún día acabaría siendo uno más de ellos. Es mi auténtica vocación, puesto que también me ha encantado formar y ayudar a los jóvenes. Todo ello, ha hecho que tuviera claro que quería ser docente del ámbito deportivo”.

El 8º Concurso Universitario de Videos ‘Drogas: Tu Punto de Mira’ está convocado a nivel nacional por la Asociación PDS – Promoción y Desarrollo Social, en el marco del Programa ‘Tu Punto’ de prevención de riesgos derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas.