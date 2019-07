Huelva protesta el lunes contra la manada de Manresa que “violó” a una niña de 14 años

El Movimiento Feminista de Huelva ha anunciado a través de sus redes sociales que se suma a la protesta que tendrá lugar el próximo lunes contra la llamada ‘Manada de Manresa’ para gritar fuerte contra la “justicia patriarcal”.

La concentración tendrá lugar a las 18.00 horas en la Puerta del Ayuntamiento de Huelva (Plaza de la Constitución) tras los hechos en el que seis jóvenes violaron a una niña de 14 años en turnos de 15 minutos cada uno, mientras el séptimo presuntamente se masturbaba observando”.



La Fiscalía ha pedido que se condene por abuso y no violación a estos jóvenes y desde el movimiento feminista lamentan que “de nada ha servido la sentencia de La Manada de San Fermín, en la judicatura muchos siguen pensando que si no hay violencia física no hay violación. No ven intimidación en el hecho de que siete tíos (o seis, o cinco, cuatro u ocho) aprovechando su superioridad numérica y física hagan contigo lo que quieran”.

“Hay muchas manadas en este país y muchos, pero muchos más de los que nos creemos, que amparan y protegen a esas manadas porque también creen que en el fondo las mujeres, hasta las niñas de 14 años, somos una zorras a las que nos va la marcha y que si no nos defendemos no es por puro y duro terror o por puro y duro instinto de supervivencia, sino que es porque en el fondo tan mal no lo estábamos pasando. La judicatura y la fiscalía están llenas de señoros como el del Jolgorio y Regocijo o como el Juez Francisco Serrano. Y por cada sentencia como la de la Manada de Pamplona, habrá tres como la de la Manada de Manresa.

No nos dan tregua, qué horror, de verdad. Es insoportable”, manifiestas en la convocatoria.