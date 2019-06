San Juan del Puerto abre su piscina municipal

Una vez finalizadas las Fiestas Patronales de San Juan Bautista, llega el momento esperado por muchos sanjuaneros y sanjuaneras como es la apertura de la Piscina Municipal de Verano donde poder disfrutar en ésta época estival en el que el calor aprieta de una de las instalaciones estrella del municipio.

Será a partir de las 14:00 horas de mañana viernes cuando se dé el pistoletazo de salida a una nueva temporada, que se prolongará hasta principios de septiembre.

En la mañana de hoy, la nueva concejala de Deportes, Penélope Jiménez, acudía a las instalaciones para comprobar de primera mano que todo se encuentra en perfecto estado y listo para la apertura.

El horario del baño libre será de 14:00 a 20:00 horas los días laborables y de 12:00 a 20:00 horas los fines de semana durante toda la temporada.

En cuanto a los precios de entrada a las instalaciones, se mantienen los mismos de años anteriores, cuando desde el Ayuntamiento se sacaron las nuevas ordenanzas para su uso, intentando ajustar al máximo los mismos, para que de esta manera pudiesen ser lo más accesibles posibles para los ciudadanos de la localidad.

Así, el precio del baño libre es de 2 euros para los socios y 4 euros para los no socios. Los menores de 12 años, pensionistas y personas con minusvalía pagan 1 euro si son socios y 2 euros si no lo son. Por su parte, los no empadronados en San Juan del Puerto pagarán 4 euros si son menores de 12 años, pensionistas o personas con minusvalía y 8 euros el resto de usuarios.

Existen también bonos para un mayor número de baños, con los que sale mucho más económico el precio de la entrada. Por un bono de 10 baños los socios menores de 12 años, pensionistas o personas con minusvalía, pagarían 8 euros, por lo que les saldría cada baño por 80 céntimos, mientras que los no socios pagarían 16 euros y los no empadronados 32 euros, mientras que al resto de usuarios, mayores de 12 años y socios les costarían los 10 baños, 18 euros si son socios, a 1,80 euros cada baño, 36 euros si no son socios y 72 euros si no están empadronados.

Como viene siendo habitual, los empadronados en San Juan del Puerto que no dispongan de carné de socio anual y quieran disfrutar de sus ventajas económicas en el uso de las instalaciones deportivas durante el verano podrán sacarse el carnet estival. Su precio es de 6 euros para menores de 18 años, 12 euros para adultos y 20 euros para familias de dos miembros mayores de edad y un menor.

A estas tasas se le añadiría un plus de 3 euros por cada niño menor de 18 años y un plus de 5 euros por cada miembro mayor de 18 años.