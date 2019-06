La Casa Colón acogerá una macrocolecta de Sangre los días 25 y 26 para tener reservas para el verano

El objetivo es cubrir las necesidades de componentes sanguíneos de los centros hospitalarios de Huelva en unas fechas donde se produce un descenso en las donaciones

El Salón de Chimeneas de la Casa Colón acogerá los días 25 y 26 de junio una macrocolecta de Sangre organizada por el Centro de Transfusión Sanguínea del Hospital Juan Ramón Jiménez, una jornada de extracción colectiva que tiene como finalidad garantizar las reservas de componentes sanguíneos en los centros hospitalarios onubenses de cara al periodo vacacional de verano.

Por ello, con el fin de facilitar que el mayor número posible de ciudadanos pueda participar en esta Extracción Colectiva de Sangre, este espacio municipal permanecerá abierto en horario de 17.00 a 22 horas, habilitándose para ello distintos puestos en la sala que permitirán que pueda llevarse a cabo la donación de sangre de varias personas a la vez y evitar posibles colas de espera.

En este sentido, dado que en las fechas estivales suele producirse un descenso en el número de donaciones, desde el Ayuntamiento de Huelva se quiere concienciar a los onubenses sobre la importancia de respaldar activamente esta iniciativa mediante un gesto solidario que será esencial para que los hospitales onubenses puedan seguir manteniendo su actividad asistencial con plenas garantías.

Hay que recordar que los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo. Una demanda que se ha incrementado en los últimos tiempos debido a la implantación de técnicas quirúrgicas más avanzadas, el envejecimiento de la población y los accidentes de circulación.

Para aquellas personas que no hayan donado con anterioridad, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) indican que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud del donante, siendo los únicos requisitos tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

No obstante, durante estas dos jornadas se contará en la Casa Colón con un equipo sanitario que estará asistiendo a los donantes y dando respuesta a las posibles dudas de aquellos onubenses que acudan a donar sangre por primera vez.

Finalmente, cabe recordar a aquellos onubenses interesados en donar sangre pero que no puedan acudir a esta macrocolecta de verano, que tienen también la oportunidad de dirigirse de lunes a sábado al Centro de Transfusión Sanguínea que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez.