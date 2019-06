Caye Quintana toma una primera decisión

Ha sido el jugador con mayúsculas de la exitosa temporada del Recreativo de Huelva. Ha hecho goles en la primera vuelta, en la segunda vuelta y en el ‘play-off’. Y han sido muchos goles. Tantos como 18. Una cifra impresionante con la que ha rubricado la mejor temporada de su carrera y que ha llamado la atención de varios clubes de Segunda División.

Cádiz, Almería, Lugo… los pretendientes se acumulan en la puerta de Caye Quintana. También el Decano, que prepara una oferta de renovación. Entre tanto interesado, el delantero de Isla Cristina aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Pero sí ha tomado una primera determinación, como confiesa a DiariodeHuelva.es.

“Es Segunda División o el Recreativo. De seguir en Segunda División B sólo jugaría en el Recre, que es el club que llevo en el corazón y el primero con el que me sentaré para ver qué me pueden plantear y qué proyecto van a tener“, señala. Y respecto a otros posibles destinos, “cuando me siente con mi representante me dirá lo que hay y tomaremos una decisión“.