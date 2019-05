Chuma Vega, el antihéroe de la nueva novela de Miguel A. Velasco, viaja a Ponferrada este 13 de junio

Y también fue este el motivo de su ocaso. El amor, el desenfreno sexual y lujurioso, el alcohol y el desamor, le llevarán a convertirlo en una pesada loza para aquél mundo de élite y lujo, que había perdido su capacidad de relacionarse y callar. Sobre todo de ver y de callar. El poder y el dinero no perdonan nunca una insumisión. Chuma Vega pagó por amor, una vez más, su caída a los más crueles de los ostracismos.

Por ello, si para el que esto escribe encontrar a un personaje como Chuma Vega es toda una suerte, lo mismo fue para él encontrarme a mí. Le he hecho recobrar la ilusión de volver a su jubilación en esa casa que él denomina pomposamente “mi palacio” en Linares de La Sierra, cargado de un dinero que ni él mismo imaginaba a costa de llevar un gran caso profesional. Su último gran caso profesional en un momento que no podía esperar ni soñar. Que una empresa como MARAD se pusiera en contacto con ese pobre detective que por perder había perdido hasta sus funciones de protector de añejas madames en la desparecida Alameda de Hércules sevillana. Por ello, desde ese instante, la suerte de Chuma y la mía van a ir cogida de la mano. Ambos se van a desplazar a Ponferrada para descubrir el paradero de Silvia Álvarez, una joven viuda de uno de los miembros de la familia Jordana, uno de los empresarios más fuertes y poderosos de la siderometalurgia internacional. Ahora bien, cuando digo que ambos nos vamos a desplazar, como ya habrá entendido el lector, lo hago en el sentido figurado. He tenido la suerte de que mis dedos y mis pensamientos muevan la vida de este hombre, de este antihéroe, por tierras leonesas y que sus aventuras le vayan convirtiendo, poco a poco, en un personaje original, limpio y carismático.

Para mi ha sido un auténtico divertimento, no solo encontrarme con la figura de Chuma Vega, sino crear la de todos esos personajes que pasan por su vida. Una vida que no dejará perplejo a nadie cuyas páginas caigan en sus manos. Personajes de todo tipo, desde las más bajas clases sociales hasta las más altas, pero todos ellos marcaran un cuando y un cómo en su rocambolesca vida. Pero hay una figura que me ha llamado sutilmente la atención y es la de la viuda Silvia Álvarez. Ella, culta, educada, seria y con una discreción elegante en su condición social es todo lo contrario a su encargado de averiguar el destino de su extraña desaparición. Nada puede hacer que ambos puedan mantener, al encontrarla, más de dos frases con sentido. Pero…en esta historia cabe todo, porque Chuma Vega es algo más que un personaje. Es el personaje.

Este martes día 12 de mayo, Él y yo nos vamos a Ponferrada. Yo con la función de presentarlo en sociedad en un libro de más de setecientas páginas, donde podré desgranar esa parte humana del viejo detective, pero será ella, Silvia Rodríguez, la prologuista, la que desmenuce amorosamente y entre en el fondo de esa dualidad en el carácter de este sevillano que solo aspìra a vivir sus últimos años o meses en paz.

El jueves 13 de mayo, en la librería La Casa del Libro, a las siete de la tarde, presentado por el periodista y escritor Carlos Bello y acompañado por la prologuista, la filóloga Silvia Rodriguez, miraremos al público leonés con respeto y también quizás con cierta sonrisa irónica que nos lleve a buscar en el restaurante La Central unos buenos huevos fritos con patatas y jamón, regado siempre por un Spinapura de la Bodega Sauci. ¿A qué viene esto? A la vuelta se lo contaré o, si su impaciencia se lo impide, adéntrense en esas setecientas páginas y sabrán del motivo de ese plato y de ese vino. Hasta la vuelta, amig@s.