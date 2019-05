Dos precedentes demuestran que la remontada del Recreativo es posible

now playing

Tras su estrepitosa derrota en el Fernando Torres, el Recreativo tiene muy difícil ascender directamente a la Segunda División. Levantar tres goles de desventaja siempre es una heroicidad, pero en este caso la dificultad se incrementa por las características de los dos equipos.

Porque el Decano no tiene entre sus virtudes ser un conjunto muy goleador. Y porque el Fuenlabrada tiene en la defensa a su mejor arma. No obstante, existen dos precedentes en la presente temporada que certifican que la remontada del Recre no es una misión imposible.

Para empezar, el cuadro de José María Salmerón ya ha demostrado que es capaz de marcar tres goles. Y cuatro. E incluso cinco. Lo hizo el pasado mes de febrero, en La Condomina, cuando goleó al UCAM Murcia (1-5), en la mejor actuación de los recreativistas en el presente curso.

Podrá pensarse que aquel recital al contragolpe no es factible ante un ‘Fuenla’ que, previsiblemente, vendrá a encerrarse al Nuevo Colombino. Y que no cambiará de planteamiento incluso si encaja un gol. Al fin y al cabo, el once de Mere luce la mejor defensa de toda la Segunda División B.

Sin embargo, no es imposible meterle tres goles al Fuenlabrada. De hecho, lo consiguió el Pontevedra, también el pasado febrero, cuando doblegó a los madrileños por tres tantos a cero en la 26ª jornada del Grupo I. Un marcador que le serviría al Recreativo, al menos, para forzar la prórroga.