Los trabajadores de la limpieza del Vázquez Díaz se concentran para exigir que se cumpla el convenio

El próximo día 24 de mayo de 2019, los trabajadores y trabajadoras de limpieza del Hospital Vázquez Díaz se concentrarán de 10.00 a 10.30 horas en la puerta principal del Hospital para exigir que la empresa OHL Servicios Ingesan cumpla lo previsto en el Convenio Colectivo de limpieza de la provincia de Huelva.

Desde que la empresa OHL Servicios Ingesan resultara adjudicataria del servicio de limpieza de la plataforma Hospitalaria de Huelva en junio de 2015, “han sido una constantes los incumplimientos del Convenio Colectivo de la provincia de Huelva, tal y como desde esta Federación se ha venido denunciando”, según señala UGT en un comunicado.

El sindicato denuncia que la empresa continúa en su comportamiento, el cual se ha visto agravado en los últimos tiempos ante la posible resolución del nuevo concurso de limpieza de la Plataforma Hospitalaria de Huelva y su adjudicación a otra empresa, “lo que supone que OHL Servicios Ingesan esté dejando pasar el tiempo sin cumplir con sus obligaciones contractuales”.

Según señala UGT, esta “dejadez por parte de la empresa” está haciendo mella en los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Vázquez Díaz, a los que la situación les resulta del todo insostenible: la empresa no regulariza la situación contractual de varios trabajadores y trabajadoras que llevan meses solicitándolo; no abona ni da los descansos compensatorios por trabajar en festivos que son reconocidos por el Convenio Colectivo a los trabajadores y trabajadoras del turno de noche; no respeta los cuadrantes anuales, los cuales son constantemente modificados unilateralmente por la empresa sin garantizar el igual derecho a la conciliación profesional y familiar de todos los trabajadores y trabajadoras; existen situaciones de incapacidad permanente revisables que no han sido sustituidas por la empresa, con la mayor carga de trabajo que eso supone para la plantilla a la que, de hecho la empresa ni siquiera está dispuesta a ampliar la jornada de los trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a asumir esa mayor carga de trabajo; ante la supuesta inminente marcha de la empresa, esta no facilita a los trabajadores los EPIS a los que está obligada conforme al Convenio Colectivo.

Desde la FeSMC-UGT reivindican un cambio de actitud por parte de la empresa que con su pasividad, al no atender a las constantes reivindicaciones que desde esta Federación se le plantea, no hace sino vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. De no conseguirse un cambio y cumplimiento por parte de OHL Servicios Ingesan, la FeSMC-UGT Huelva iniciará un calendario de movilizaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.