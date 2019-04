Víctor Barroso: “El equipo más fuerte es el Recreativo”

now playing

En el vestuario no hay duda sobre qué equipo será el Campeón del Grupo IV de la Segunda División B. Y sirva como ejemplo la respuesta de Víctor Barroso. Cuestionado sobre cuál es el equipo más fuerte en estos momentos, el canterano lo tiene claro. “El equipo más fuerte es el Recreativo“, proclama, situando a los albiazules por encima del Melilla y el Cartagena.

Dos rivales que este fin de semana afrontan partidos muy complicados a domicilio, mientras el Decano recibe a La Balona, que ya no juega por nada. Es el momento ideal para asaltar el liderato, si bien, Víctor Barroso prefiere verlo de otro modo. “Saldremos a ganar como cada jornada. Intentaremos alargar la racha y si nos metemos en ‘play-off’ matemáticamente, mucho mejor“.

Aunque hace tiempo que no ocupa su demarcación habitual como extremo, el futbolista onubense viene jugando minutos como mediapunta, posición en la que le ha colocado José María Salmerón. “Me encuentro muy bien, estoy intentando aprovechar los minutos que me da el ‘míster’ y creo que me están saliendo bien las cosas“, agrega.

Respecto a la nueva promoción de entradas puesta en marcha por el club y a la respuesta de los aficionados el domingo, día de las Elecciones Generales, Víctor Barroso no tiene dudas. “El domingo pasado jugamos como en casa. La afición que tenemos nosotros no la tiene ningún equipo de España, es un privilegio, y seguro que va a responder“.